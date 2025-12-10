Thách thức đào tạo truyền thông thời AI: Khi thầy cô ở thế kỷ 20 còn sinh viên đã ở thế kỷ 21

Ngày 9.12.2025, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường đại học, chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên đến từ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Văn Lang...

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu khai mạc tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại tọa đàm, các khách mời đã cùng nhau nêu ra những thách thức đào tạo truyền thông trong thời đại AI, định hướng chương trình đào tạo, giảng viên, cách dạy truyền thông cần thay đổi như thế nào, sinh viên muốn làm nghề giỏi thì cần trang bị những gì?

Nhiều chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận năng lực làm việc của sinh viên trong thời đại AI hiện mới dừng lại ở mức biết dùng công nghệ, chứ chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng về chiều sâu tư duy và chất lượng nội dung.

Bên cạnh đó, các kỹ năng mềm từ làm việc nhóm, quản lý thời gian đến giao tiếp trong môi trường áp lực vẫn là những điểm yếu dễ thấy.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông - Trưởng bộ môn Truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) - trình bày tham luận tại tọa đàm ẢNH: ĐỘC LẬP

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách cho các cơ sở đào tạo: đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật giáo trình và tái thiết kế kỹ năng để sinh viên có thể thích ứng với bối cảnh truyền thông mới.