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Giáo dục

Đáp án các môn thi lớp 10 của TP.HCM năm 2026

Bích Thanh
Bích Thanh
05/06/2026 17:22 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố đáp án, hướng dẫn chấm các môn thi của kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Đáp án các môn thi lớp 10 của TP.HCM năm 2026- Ảnh 1.

Thí sinh TP.HCM dự thi lớp 10 vào ngày 1-2.6

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đề thi và đáp án các môn thi lớp 10 của TP.HCM, bạn đọc xem tại đây:

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN, xem TẠI ĐÂY

MÔN NGỮ VĂN

MÔN TIẾNG ANH

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết gần 3.000 giáo viên chính thức bước vào chấm bài thi của khoảng 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 năm nay.

Việc chấm thi lớp 10 sẽ  bắt đầu từ ngày 5.6 và hoàn tất vào ngày 9.6.

Cũng theo ông Phong, do 2 kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT liền kề nhau nên TP huy động cán bộ, giáo viên tham gia 2 kỳ thi liên tục. Sau ngày 9.6, các cán bộ phải tiếp tục tham gia công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc vào ngày 12.6, ngay hôm sau, Sở GD-ĐT sẽ thực hiện công tác ráp phách, lên điểm so dò điểm thi lớp 10. Công đoạn này dự kiến kéo dài từ 3-4 ngày và Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi lớp 10 ngay sau đó.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật thông tin và bạn đọc có thể tra cứu tại địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-thi.htm.

Để biết điểm thi lớp 10 của con em mình, từ ngày 12.6 trở đi, theo thời gian dự kiến công bố của Sở GD-ĐT TP.HCM, phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-thi.htm hoặc website của Sở GD-ĐT và nhập số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh để tra cứu điểm thi.

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