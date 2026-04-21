Đạp xe 24 km giờ cao điểm ở TP.HCM: Trải nghiệm 'ngược đời' thú vị

Ở TP.HCM, đi xe đạp giờ tan tầm đồng nghĩa với thời gian "chôn chân" trên đường lâu hơn, nối dài cảm giác mệt mỏi. PV Thanh Niên vừa có trải nghiệm "ngược đời", đó là đạp xe vào giờ cao điểm. Hành trình không chỉ thử thách về thể lực, giúp mở ra những góc nhìn mới mà còn là buổi tập thể dục "2 trong 1" thú vị.

Đường về nhà... ôi sao lạ quá!

Hơn 17 giờ, ngày 17.4, PV bắt đầu hành trình đạp xe 24 km từ trụ sở Báo Thanh Niên, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa về nhà ở phường Long Bình. PV sử dụng xe đạp gấp - loại xe nhỏ, có thể gấp gọn, thuận tiện mang lên metro, xe buýt...

Đường phố giờ tan tầm đông đúc, dù bạn di chuyển bằng phương tiện nào cũng khó mà đi nhanh. Giữa dòng xe cộ, chiếc xe đạp gấp lọt thỏm nhưng lại giúp việc di chuyển linh hoạt hơn.

PV xuất phát đạp xe về nhà từ trụ sở Báo Thanh Niên lúc hơn 17 giờ, ngày 17.4 Ảnh: Phan Diệp

Nhiều người điều khiển xe máy trong lúc dừng đèn đỏ tò mò, hỏi PV: "Người lớn mà đạp xe nhỏ xíu vậy? Xe nhỏ đạp mỏi chân không?..." Cuộc đối thoại vài giây làm rút ngắn thời gian chờ đợi. Đèn xanh bật lên, đoàn xe máy vụt qua, PV túc tắc tiếp tục hành trình.

Thử thách đầu tiên là vượt qua cầu Ba Son. Là người đang sống ở TP.HCM, độc giả từng có trải nghiệm đạp xe qua cây cầu này chưa?

Khi đi xe máy lên dốc cao, bạn chỉ cần ngồi yên và vặn thúc ga. Thao tác nhỏ gần như chẳng tốn năng lượng, bạn đã qua cầu nhanh chóng. Còn khi đạp xe, bạn cần nỗ lực hơn, tập trung hơn vào từng vòng quay. Bạn sẽ mệt, sẽ thở gấp, sẽ phải tháo khẩu trang chắn bụi ra cho dễ thở…

Nhưng chắc chắn, bạn sẽ thấy cơn gió từ sông Sài Gòn phả vào mặt bỗng dưng mát hơn ngày thường. Chẳng phải nhiều người khi cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng cũng muốn có được giây phút thư giãn, ngồi ở bờ sông đón cơn gió mát hay sao?

Xuống dốc cầu Ba Son, đạp xe thêm khoảng 2 km nữa, bạn đến giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, nơi có làn đường riêng của xe đạp.

Bước ngoặt để bắt đầu

Làn xe đạp ở TP.HCM đưa vào sử dụng ngày 31.12.2025, tổng chiều dài gần 6 km. Làn được cải tạo trên vỉa hè rộng, bắt đầu từ đoạn giao Mai Chí Thọ với đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1.

Trải nghiệm đạp xe trên làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Đối lập với cảm giác nguy hiểm khi đi giữa dòng xe cộ trên những cung đường trước đó, làn xe đạp tạo cho bạn sự an toàn tuyệt đối. Khi đạp xe ở đây, bạn sẽ có cảm nhận như mình được tách khỏi nhịp sống đô thị, tách khỏi dòng người đi xe máy. Bạn cũng sẽ thấy thư giãn nhờ hàng cây phủ xanh mát rượi.

Theo ghi nhận của PV, giờ tan tầm không có quá nhiều người đi xe đạp trên làn riêng. PV chỉ gặp 1 học sinh, 1 thanh niên và vài người chạy bộ trên vỉa hè. Tuy nhiên, khi đến giao lộ Mai Chí Thọ và Trần Quý Kiên, PV thấy một người đàn ông đi xe máy đang chờ đèn đỏ ngay trên làn xe đạp. Tình trạng lấn chiếm, đi sai làn đường vẫn xảy ra.

Rời đại lộ Mai Chí Thọ thì trời tối. Đường sá vẫn đông đúc. Không khí vùng ven thành phố dịu mát hơn. Di chuyển vào ban đêm, người đạp xe cần lưu ý quan sát đoạn đường có nhiều ổ gà và trang bị đèn nháy, áo phản quang... để đảm bảo an toàn.

Đọng lại sau chuyến đi không phải là cảm giác mệt mỏi mà là niềm hạnh phúc khi đi trên làn riêng xe đạp. Ở Việt Nam, mấy chục năm qua xe đạp là phương tiện di chuyển chính của nhiều thế hệ, nhiều đối tượng, đặc biệt là học sinh. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vắng bóng làn đường xe đạp.

Sau thời gian sử dụng, tuyến đường này đánh dấu bước ngoặt của TP.HCM trong quá trình "trả lại vị thế cho xe đạp". Quãng đường gần 6 km không dài, chưa đủ kết nối... nhưng đây là viên gạch đầu tiên để thành phố đánh giá hiệu quả để nhân rộng.

Làn đường còn tác động đến tâm lý người dân, xóa bỏ định kiến cho rằng đi xe đạp ở TP.HCM không an toàn. Ngoài ra còn tiếp thêm động lực cho những ai muốn đạp xe đi làm thay cho xe máy - xu hướng của giao thông xanh và bền vững.

Gần 19 giờ, PV về đến nhà ở phường Long Bình, kết thúc hành trình 24 km trong gần 2 tiếng. Thời gian có vẻ dài, quãng đường có vẻ xa nhưng bù lại là cảm giác hài lòng.

Thay vì mất hơn 1 tiếng ngồi trên xe máy về nhà, rồi tốn thêm 1 tiếng chạy bộ tập thể dục, PV kết hợp cả hai vào một hành trình trải nghiệm. 2 tiếng đạp xe đâu phải vì rảnh rỗi, mà để cuộc sống có thêm trải nghiệm thú vị phải không?

Hành trình đạp xe được ghi lại thông qua ứng dụng trên điện thoại



