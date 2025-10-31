Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đạp xe giúp giảm mỡ ở bộ phận nào nhanh nhất?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/10/2025 18:42 GMT+7

Đạp xe là cách hiệu quả để đốt calo, giảm mỡ. Mông và đùi là những nhóm cơ hoạt động nhiều nhất trong quá trình đạp.

Tuy nhiên, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về đốt mỡ là tin rằng có thể đốt mỡ cục bộ. Chẳng hạn, muốn đốt mỡ bụng thì tập bụng, đốt mỡ đùi thì đạp xe hay squat. Điều này là không đúng vì cơ thể không đốt mỡ cục bộ, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Đạp xe giúp giảm mỡ ở bộ phận nào nhanh nhất ? - Ảnh 1.

Đạp xe là bài tập hiệu quả giúp giảm mỡ toàn thân

ẢNH: AI

Nguyên nhân là do cơ thể huy động mỡ từ toàn bộ hệ thống mô mỡ chứ không chỉ tại vùng đang hoạt động cơ bắp. Khi đạp xe, năng lượng được lấy chủ yếu từ glycogen trong cơ và mỡ toàn thân, trong đó có cả vùng bụng, cánh tay và ngực. Do đó, giảm mỡ là giảm toàn thân chứ không phải ở một vị trí cụ thể nào.

Nhờ tác động chuyển hóa toàn thân, đạp xe, đặc biệt là cường độ vừa đến cao, giúp giảm nhanh nhất là mỡ nội tạng và vùng bụng. Điều này là do khi đạp xe, các cơ bắp ở chân tiêu thụ nhiều năng lượng, kích thích đốt cháy đường glucose và a xít béo từ mỡ dự trữ.

Đạp xe cường độ thấp chủ yếu huy động năng lượng từ mỡ toàn thân

Mỡ nội tạng nhạy cảm hơn với hoóc môn adrenaline, noradrenaline so với mỡ dưới da. Đây là các hoóc môn giúp cơ thể đốt mỡ nhanh hơn, đặc biệt là mỡ nội tạng. Do đó, mỡ nội tạng sẽ giảm nhanh hơn mỡ dưới da.

Cường độ tập vừa đến cao còn làm tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản cả sau khi tập. Tác động này giúp đốt mỡ toàn thân. Bên cạnh đó, việc duy trì nhịp tim ở 60-80% nhịp tối đa giúp tăng hiệu quả ô xy hóa chất béo.

Dù không phải là vùng mỡ giảm nhanh nhất khi đạp xe nhưng hông, mông và đùi là những nhóm cơ được kích hoạt mạnh mẽ nhất trong suốt quá trình tập. Vận động lặp đi lặp lại của nhóm cơ tứ đầu đùi, gân kheo và mông làm tăng lưu thông máu tại chỗ và tăng độ nhạy insulin.

Ngoài ra, không phải tất cả các kiểu đạp xe đều có tác dụng giảm mỡ như nhau. Đạp xe cường độ thấp chủ yếu huy động năng lượng từ mỡ toàn thân, trong khi đạp xe cường độ cao ngắt quãng (HIIT) lại kích hoạt đốt mỡ nội tạng nhanh hơn, theo Verywellfit.

Tin liên quan

Muốn tăng đốt mỡ, hãy thêm vào bữa ăn 5 gia vị sau

Muốn tăng đốt mỡ, hãy thêm vào bữa ăn 5 gia vị sau

Nhiều nghiên cứu hiện đại đã hé lộ cơ chế tác động của một số loại gia vị đến cơ thể. Chúng làm cơ thể tăng sinh nhiệt, ức chế sự hình thành tế bào mỡ, điều hòa đường huyết và kiểm soát cảm giác đói.

Khám phá thêm chủ đề

đạp xe giảm mỡ đốt mỡ squat HIIT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận