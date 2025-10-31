Đạp xe giúp giảm mỡ ở bộ phận nào nhanh nhất?

Tuy nhiên, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về đốt mỡ là tin rằng có thể đốt mỡ cục bộ. Chẳng hạn, muốn đốt mỡ bụng thì tập bụng, đốt mỡ đùi thì đạp xe hay squat. Điều này là không đúng vì cơ thể không đốt mỡ cục bộ, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Đạp xe là bài tập hiệu quả giúp giảm mỡ toàn thân ẢNH: AI

Nguyên nhân là do cơ thể huy động mỡ từ toàn bộ hệ thống mô mỡ chứ không chỉ tại vùng đang hoạt động cơ bắp. Khi đạp xe, năng lượng được lấy chủ yếu từ glycogen trong cơ và mỡ toàn thân, trong đó có cả vùng bụng, cánh tay và ngực. Do đó, giảm mỡ là giảm toàn thân chứ không phải ở một vị trí cụ thể nào.

Nhờ tác động chuyển hóa toàn thân, đạp xe, đặc biệt là cường độ vừa đến cao, giúp giảm nhanh nhất là mỡ nội tạng và vùng bụng. Điều này là do khi đạp xe, các cơ bắp ở chân tiêu thụ nhiều năng lượng, kích thích đốt cháy đường glucose và a xít béo từ mỡ dự trữ.

Đạp xe cường độ thấp chủ yếu huy động năng lượng từ mỡ toàn thân

Mỡ nội tạng nhạy cảm hơn với hoóc môn adrenaline, noradrenaline so với mỡ dưới da. Đây là các hoóc môn giúp cơ thể đốt mỡ nhanh hơn, đặc biệt là mỡ nội tạng. Do đó, mỡ nội tạng sẽ giảm nhanh hơn mỡ dưới da.

Cường độ tập vừa đến cao còn làm tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản cả sau khi tập. Tác động này giúp đốt mỡ toàn thân. Bên cạnh đó, việc duy trì nhịp tim ở 60-80% nhịp tối đa giúp tăng hiệu quả ô xy hóa chất béo.

Dù không phải là vùng mỡ giảm nhanh nhất khi đạp xe nhưng hông, mông và đùi là những nhóm cơ được kích hoạt mạnh mẽ nhất trong suốt quá trình tập. Vận động lặp đi lặp lại của nhóm cơ tứ đầu đùi, gân kheo và mông làm tăng lưu thông máu tại chỗ và tăng độ nhạy insulin.

Ngoài ra, không phải tất cả các kiểu đạp xe đều có tác dụng giảm mỡ như nhau. Đạp xe cường độ thấp chủ yếu huy động năng lượng từ mỡ toàn thân, trong khi đạp xe cường độ cao ngắt quãng (HIIT) lại kích hoạt đốt mỡ nội tạng nhanh hơn, theo Verywellfit.