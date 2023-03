Đạt G - Sofia tình tứ hát đôi tại 'Taste of The Soul' mùa 2

Taste Of The Soul mùa 1 diễn ra thành công vào năm 2022 với 11 show diễn cùng với 3 đêm tri ân các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trần Tiến. Taste of The Soul mùa 2 trở lại với hai gương mặt mở màn là Đạt G và Sofia.



Đạt G và Sofia tình tứ trên sân khấu

BTC

Nếu Đạt G khoe giọng hát trầm ấm qua loạt hit Đêm chơ vơ, Đừng ai nhắc về cô ấy, Gánh hàng rong, Đừng quên tên anh, Lạc nhau có phải muôn đời… thì Sofia nội lực với Cả một trời thương nhớ, Điều buồn nhất, Cô đơn trên sofa, Là do em xui thôi.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn là lúc Sofia rơi nước mắt trên sân khấu khi có màn song ca cùng Đạt G trong ca khúc Anh ơi ở lại, vốn được Đạt G sáng tác cho Chi Pu. Ở những giây cuối của bài hát, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động đến rơi nước mắt và phải quay mặt đi trước khán giả. Chứng kiến giọt nước mắt bất ngờ, Đạt G tinh ý vỗ về đàn em. Sofia cũng dành rất nhiều lời khen cho sáng tác tuyệt vời này của Đạt G, cô thán phục: "Vì nó quá tuyệt vời nên có thể lay động lòng người đến như thế".

Sofia bật khóc trên sân khấu khi hát hit Anh ơi ở lại BTC

Tiếp đó, hai giọng ca lại gửi đến khán giả một bài hát quen thuộc do Đạt G sáng tác mang tên Khó vẽ nụ cười, bản hit gần chạm 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Cũng tại Taste of The Soul, Đạt G có dịp thổ lộ về quãng thời gian khó khăn. Sống trong gia đình lao động chân tay, nam ca sĩ từng trải qua những ngày sửa xe lam cùng cha. Anh kể: "Tôi rất thích cái tiếng đó, hồi nhỏ đi làm sửa xe phụ ba nên tôi rất là vui. Cho đến về sau thì xe lam không còn được hoạt động nhiều nữa, thì ba cũng phải chuyển công việc khác. Đó là những năm tháng rất khó khăn với ba mà ngày trước tôi cũng không hiểu lý do. Tôi chưa đặt mình vào vị trí của ba, không nghĩ ba cố gắng vì tôi như vậy". Sau những năm tháng ấy, ca sĩ - nhạc sĩ 9X có chất liệu sáng tác những ca khúc Gánh hàng rong, Bánh mì không… đầy cảm xúc.

Từ underground, Đạt G được biết đến nhờ thành công của Buồn của anh, sau đó "tấn công" thị trường âm nhạc bằng những bản tình ca mang phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng BTC

Trong khi đó, Sofia lại có chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô nói: "Đôi khi những nỗi buồn trong tình yêu cho mình nhiều hành trang và kinh nghiệm. Kinh nghiệm bị bồ đá chẳng hạn (cười), để có thể hát tình hơn".

Đặc biệt, ca khúc Là do em xui thôi được nữ ca sĩ xem là điều "may mắn" cho sự nghiệp của mình vì đã đem cô đến gần hơn với công chúng, cùng với đó nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ khán giả trên sân khấu Sóng 23 gần đây. Thiếu vắng sự đồng hành cùng người anh Khói, tuy vậy, "gà cưng" của Châu Đăng Khoa vẫn tự thể hiện luôn phần rap, đem lại hơi thở mới lạ cho bản hit này.