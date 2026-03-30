Đặt giấy bạc sau router có giúp Wi-Fi mạnh hơn?

Kiến Văn
30/03/2026 10:23 GMT+7

Một thủ thuật cũ trong việc cải thiện tín hiệu truyền hình và radio là đặt giấy bạc phía sau ăng-ten, điều cũng đang được áp dụng cho router Wi-Fi.

Theo BGR, ngày nay, nhiều người vẫn đang áp dụng cách đặt giấy bạc phía sau router với mục đích tăng tốc độ mạng Wi-Fi phát ra từ ăng-ten trên thiết bị. Mặc dù một số người cho rằng đây chỉ là chuyện hoang đường, nghiên cứu từ Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Dartmouth (Mỹ) đã chứng minh rằng việc đặt giấy bạc phía sau router thực sự có thể cải thiện tín hiệu Wi-Fi.

Chiêu đặt giấy bạc sau router có thật sự giúp Wi-Fi mạnh hơn? - Ảnh 1.

Thí nghiệm cho thấy giấy bạc nhôm hoạt động như một "bộ phản xạ tối ưu", có khả năng định hình vùng phủ sóng tín hiệu không dây. Khi được đặt phía sau router Wi-Fi, giấy bạc sẽ phản xạ tín hiệu theo hướng mà nó đang hướng tới giúp loại bỏ các vùng chết và giảm hiện tượng mất tín hiệu.

Thậm chí, nó có thể tăng cường thông lượng tín hiệu lên đến 55%. Ngoài ra, giấy bạc còn ngăn chặn tín hiệu truyền đi về phía sau, vốn là giải pháp hữu ích nếu người dùng lo ngại về việc hàng xóm có thể truy cập vào mạng Wi-Fi của gia đình.

Giải quyết điều khó chịu với giấy bạc khi đặt cạnh router Wi-Fi

Tuy nhiên, việc đặt một tấm giấy bạc nhăn nhúm ở góc văn phòng hay phòng khách có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì thiếu thẩm mỹ. Để khắc phục điều này, người dùng có thể sử dụng máy in 3D để tạo ra một mô hình phản xạ có hình dạng đĩa, sau đó phủ giấy bạc lên bề mặt và tạo ra sản phẩm thẩm mỹ hơn.

Thí nghiệm tại Đại học Dartmouth cũng đã sử dụng máy in 3D để tạo ra các tấm phản xạ. Mặc dù các máy in công nghiệp có thể in 3D các vật thể lớn từ nhôm, tuy nhiên chi phí dành cho chúng rất đắt đỏ và không cần thiết cho một dự án tự chế đơn giản. Một mẹo khác là sử dụng một lon nhôm đã cắt mở hoặc gấp một tấm giấy bạc thành hình chữ C để tạo thành một bức tường cứng cáp phía sau router của mình.

Với những mẹo đơn giản này, người dùng có thể dễ dàng cải thiện tín hiệu Wi-Fi tại nhà mà không cần đầu tư quá nhiều.

