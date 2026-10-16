Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của Bách khoa

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ thời đại khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng đang đặt ra những thử thách mới. Để vươn lên, VN phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và hợp tác quốc tế hiệu quả. Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ĐH Bách khoa Hà Nội ẢNH: TTXVN

Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục, đào tạo. Quyết định số 663 ngày 23.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ĐH Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm đại học hàng đầu châu Á, trở thành trung tâm xuất sắc về đào tạo, phát triển tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược. Đó là niềm tin lớn lao, cũng là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước vào khả năng tiên phong của nhà trường.

Với truyền thống đáng tự hào, với đội ngũ giàu tâm huyết và những nền tảng đã có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng ĐH Bách khoa Hà Nội đủ sức tiến xa hơn, đóng góp lớn hơn cho đất nước.

Để niềm tin ấy trở thành những thành quả cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng ĐH Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới bằng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung. Mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và đóng góp cho đất nước; cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ĐH Bách khoa Hà Nội cần chủ động kết nối, tạo những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ, trách nhiệm, lợi ích rõ ràng, gắn nghiên cứu với đầu tư và sử dụng sản phẩm; cần phát huy Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành ra mắt tháng 6.2026; bảo đảm nguồn lực cho kiểm định, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sản xuất thử; nâng cao năng lực kỹ thuật, hiệu quả sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà trường phải gìn giữ đạo đức khoa học, trung thực học thuật; rèn sự cẩn trọng trong từng thiết kế, phép tính, bởi phía sau mỗi sản phẩm kỹ thuật là an toàn con người, công trình và môi trường sống. Một môi trường học thuật cởi mở, nhân văn, biết trân trọng sáng tạo và tiếp thu tinh hoa thế giới sẽ giúp những giá trị Bách khoa tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa qua các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để nhà trường phát triển, đặc biệt trong việc xây dựng Cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại.

*Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; và tiếp ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức VN.