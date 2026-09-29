Xử lý 27 nhiệm vụ quá hạn về khoa học - công nghệ

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn, trước mắt hoàn thành 27 nhiệm vụ đã quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Các cơ quan phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo 57 T.Ư, chủ trì phiên họp Ảnh: TTXVN

Tập trung hoàn thiện các cơ sở dữ liệu

Về thể chế, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo trước ngày 15.10.2026. Bộ KH-CN được yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn luật KH-CN, trình Chính phủ trong tháng 10.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Trong đó, CSDL ngành GD-ĐT, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế phải hoàn thành trước ngày 30.11.2026. CSDL bản án, quyết định hoàn thành trước 30.6.2027.

Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xác định rõ cơ quan chủ quản, trách nhiệm cập nhật và thường xuyên đối soát để xử lý tình trạng dữ liệu không thống nhất. Khung kiến trúc số của các bộ, ngành, địa phương phải được ban hành trước 29.1.2027.

Đẩy nhanh tích hợp dữ liệu trên VNeID

Về cải cách thủ tục hành chính và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khắc phục các vấn đề về an ninh mạng, đồng bộ học bạ, văn bằng, chứng chỉ trên VNeID. Bộ này phải làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30.10.

Bộ NN-MT phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID.

Bộ KH-CN phải hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID trước ngày 15.10.

Bộ Công an được giao bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước 31.10.2026.

Đối với 14 nhiệm vụ đã được phê duyệt, các bộ trưởng phải khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì. Với 8 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện, phải hoàn thành phê duyệt trước 15.10.2026.

Bộ KH-CN được giao tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thiện quy định về sàn giao dịch KHCN trong tháng 10.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế chuyển nguồn; điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Các cơ quan liên quan phải tháo gỡ vướng mắc về định giá, chuyển giao, góp vốn và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm trong tháng 11. Bộ KH-CN cũng được giao cập nhật bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nghiên cứu - phát triển, thương mại hóa, năng suất lao động và tác động đến tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng, xác định điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kết quả phải gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15.11.