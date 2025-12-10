Đất nước đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Ngày 10.12, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Khoảng 1 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi luật này sẽ không còn được phép đăng nhập vào TikTok, YouTube, Instagram hoặc Facebook.

10 nền tảng lớn nhất đã bị yêu cầu chặn trẻ em sử dụng, nếu vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 33 triệu USD.

Luật mới đã vấp phải sự chỉ trích từ các công ty công nghệ lớn và những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng lại được nhiều bậc phụ huynh và người ủng hộ quyền trẻ em hoan nghênh.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã coi luật này là bằng chứng cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể hạn chế những tác hại trực tuyến vượt xa các biện pháp bảo vệ truyền thống.

Ông phát biểu rằng: “Rõ ràng cải cách này sẽ thay đổi cuộc sống. Đối với trẻ em Úc, các em được tận hưởng tuổi thơ. Đối với các bậc phụ huynh Úc, cải cách này giúp họ có được sự an tâm hơn. Còn cũng đối với cộng đồng toàn cầu, họ đang nhìn vào Úc và tự hỏi: ‘Nếu Úc làm được, tại sao chúng ta lại không?’”.

Hình ảnh minh họa cho thấy một thông báo từ Snapchat yêu cầu xác minh tuổi được hiển thị trên điện thoại di động khi luật cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi ở Úc có hiệu lực, ảnh chụp ngày 9.12.2025 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, người dân và phụ huynh ở Sydney lại có quan điểm trái chiều về lệnh cấm này.

Để thực thi, các công ty cho biết họ sẽ dựa vào các công cụ như theo dõi hành vi, quét ảnh tự chụp bản thân và xác minh ID hoặc tài khoản ngân hàng.

Đan Mạch, New Zealand và Malaysia đã phát tín hiệu có thể sẽ noi theo bước đi của Úc, đưa quốc gia này thành trường hợp thử nghiệm toàn cầu về việc các chính phủ có thể đẩy mạnh việc giới hạn độ tuổi truy cập nội dung đến mức nào mà không làm hạn chế quyền tự do ngôn luận hoặc sự đổi mới.