Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đất nước đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội
Video Thế giới

Đất nước đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
10/12/2025 22:00 GMT+7

Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, chặn quyền truy cập vào các nền tảng bao gồm TikTok, YouTube, Instagram và Facebook.

Ngày 10.12, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Khoảng 1 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi luật này sẽ không còn được phép đăng nhập vào TikTok, YouTube, Instagram hoặc Facebook.

10 nền tảng lớn nhất đã bị yêu cầu chặn trẻ em sử dụng, nếu vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 33 triệu USD.

Luật mới đã vấp phải sự chỉ trích từ các công ty công nghệ lớn và những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng lại được nhiều bậc phụ huynh và người ủng hộ quyền trẻ em hoan nghênh.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã coi luật này là bằng chứng cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể hạn chế những tác hại trực tuyến vượt xa các biện pháp bảo vệ truyền thống.

Ông phát biểu rằng: “Rõ ràng cải cách này sẽ thay đổi cuộc sống. Đối với trẻ em Úc, các em được tận hưởng tuổi thơ. Đối với các bậc phụ huynh Úc, cải cách này giúp họ có được sự an tâm hơn. Còn cũng đối với cộng đồng toàn cầu, họ đang nhìn vào Úc và tự hỏi: ‘Nếu Úc làm được, tại sao chúng ta lại không?’”.

Úc bắt đầu thực thi lệnh cấm mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa cho thấy một thông báo từ Snapchat yêu cầu xác minh tuổi được hiển thị trên điện thoại di động khi luật cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi ở Úc có hiệu lực, ảnh chụp ngày 9.12.2025

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, người dân và phụ huynh ở Sydney lại có quan điểm trái chiều về lệnh cấm này.

Để thực thi, các công ty cho biết họ sẽ dựa vào các công cụ như theo dõi hành vi, quét ảnh tự chụp bản thân và xác minh ID hoặc tài khoản ngân hàng.

Đan Mạch, New Zealand và Malaysia đã phát tín hiệu có thể sẽ noi theo bước đi của Úc, đưa quốc gia này thành trường hợp thử nghiệm toàn cầu về việc các chính phủ có thể đẩy mạnh việc giới hạn độ tuổi truy cập nội dung đến mức nào mà không làm hạn chế quyền tự do ngôn luận hoặc sự đổi mới.

Tin liên quan

Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập điện đàm, đạt tiến triển về thương mại Mỹ-Trung, TikTok

Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập điện đàm, đạt tiến triển về thương mại Mỹ-Trung, TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.9 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được tiến triển về thỏa thuận TikTok và đồng ý sẽ gặp trực tiếp sớm nhất là vào tháng tới tại Hàn Quốc.

Giới trẻ Mỹ quay lại Facebook

Khám phá thêm chủ đề

úc mạng xã hội Thanh thiếu niên Vị thành niên Lệnh cấm tài khoản ngân hàng ID trẻ em Úc Thủ tướng Úc Anthony Albanese Quyền tự do ngôn luận Malaysia Sydney New zealand Facebook Instagram TikTok Youtube
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận