'Đất, nước, gió, lửa...', hành trình đến sự tỉnh thức trong sáng tác của Nguyễn Duy Nhựt

Tối 6.1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt đã có cuộc dạo chơi cùng với những cây cọ và đủ các sắc màu qua triển lãm Nguyễn Duy Nhựt - the light and instict of arts, giới thiệu không gian nghệ thuật riêng của mình với thông điệp “đất - nước - gió - lửa và tâm”.

Họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt vừa khai mạc triển lãm, đưa người xem bước vào cuộc dạo chơi của mình với những cây cọ và đủ các sắc màu

Triển lãm thu hút người xem khi những tác phẩm trưng bày cũng là hành trình tìm đến sự tỉnh thức của Nguyễn Duy Nhựt.

Không giống như những người thích phá cách, trú ngụ trong sự xù xì, gai góc, nghệ thuật của Nguyễn Duy Nhựt có khả năng làm dịu đi nỗi đau, chữa lành, giúp người xem tìm thấy sự an ủi và niềm vui, thúc đẩy những cuộc đối thoại về những vấn đề trong xã hội, đưa ra cái nhìn đa chiều về các vấn đề như thiên nhiên, môi trường, con người. Những "đứa con tinh thần" kích thích những suy nghĩ tích cực trong chính bản thân Nhựt, thúc đẩy suy nghĩ sâu sắc để ước mong tìm được những giá trị cân bằng cho chính mình và cho xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, họa sĩ Ngô Đồng - người anh đồng nghiệp của họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt đánh giá cao tài năng và bút pháp thể hiện ở các tác phẩm triển lãm. Là một họa sĩ sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, Nguyễn Duy Nhựt theo học và tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật tạo hình tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Với nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, tên tuổi họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt trở nên quen thuộc với những tác phẩm hội họa từ lập thể, trừu tượng cho đến siêu thực: Tĩnh vật không gian, Tan vào hư không, Tâm sự của Gaia, Đêm suy tư, Cuộn tròn trong giấc mơ, Thoát ly, Rũ bỏ, Tâm sự, Thiền động...

Không gian triển lãm mới của anh thu hút sự quan tâm của người xem QUỲNH TRÂN

Lâu nay, chủ đề về đất, nước, gió và lửa không phải là mới. "Theo thời gian, không chỉ các giáo lý cổ xưa mà còn nhiều hệ thống khác đã áp dụng các yếu tố tương tự này để giải thích từ sinh học đến tâm lý học, chiêm tinh học và đôi khi nó còn dùng để biểu tượng hóa hành vi con người. Mặc dù mỗi yếu tố mang những đặc tính vật lý riêng biệt, nhưng cả đất, nước, gió và lửa đều thể hiện sự linh hoạt trong việc tái tạo thế giới xung quanh chúng ta đang sống. Sự chuyển đổi này vẫn diễn ra hằng ngày, tạo nên một sự kỳ diệu và có tính liên tục trong sự hiện hữu của chúng", họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt tâm sự.

Và từ sự cảm nhận đó, qua bàn tay tài hoa của người họa sĩ, Nguyễn Duy Nhựt đã thoải mái sáng tạo để có những tác phẩm cuốn hút người xem. Anh hòa vào các nguyên tố của tự nhiên, bước vào thế giới vũ trụ và trở thành một phần của các nhân tố ấy, để giải đáp và trải nghiệm tâm linh một cách trọn vẹn.

Tác phẩm Đất nổi

Hồ điệp

Trí đàm

Hạ NVCC

Đến với triển lãm của họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, người xem cảm nhận rõ ràng hơn sự cần thiết của việc tái kết nối, hòa mình trở lại với nguyên tố cơ bản, để tạo ra một sự cân bằng mới, một hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên kết giữa con người và vũ trụ. Triển lãm không chỉ là nơi thể hiện về những điều họa sĩ đang cảm nhận, mà còn là một hành trình sâu sắc để hiểu rõ hơn về bản chất của chúng ta và mối quan hệ không thể tách rời với vũ trụ bao la, nơi mà hằng ngày mọi người đang từng ngày tất bật cuộc mưu sinh không ngưng nghỉ.