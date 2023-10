Một văn bản được lưu trữ trên website của H.Cao Lãnh, Đồng Tháp để xin phép ghi hình đang làm dấy lên nghi ngại về việc nhà sản xuất Đất rừng phương nam mạo danh phim nhà nước đặt hàng. Cụ thể, Công văn số 01 ngày 12.10.2022 của Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HKFILM) xin phép ghi hình ở Đồng Tháp, có đoạn: "Căn cứ công văn số 18676/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL về việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương nam theo kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng 2022".



Đất rừng phương nam đang có một hành trình sóng gió khi ra rạp ĐPCC

Cũng trong công văn này, HKFILM nêu: "Chúng tôi xin phép tỉnh nhà tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn làm phim hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề nghị hỗ trợ giới thiệu tới các cơ quan trường học… tại địa phương tạo điều kiện giúp đỡ đoàn làm phim trong các công tác chuẩn bị sản xuất, chọn thuê bối cảnh và an ninh trật tự khi quay phim".

Một văn bản khác cũng được đưa ra để đối chiếu với Công văn 01 là Quyết định số 1867, do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông ký, phát hành ngày 14.6.2021 "Về việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương nam đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng năm 2022". Quyết định số 1867 có điều 1 ghi: "Phê duyệt kịch bản Đất rừng phương nam của Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng năm 2022".

Tiến Luật đã trải qua dự án dài nhất của mình với Đất rừng phương nam ĐPCC

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ VH-TT-DL, xác nhận với Thanh Niên: Quyết định 1867 do ông Tạ Quang Đông ký là thật. Theo đó, có thể hiểu, HKFILM đã được công nhận có "đăng ký xếp hàng" để Đất rừng phương nam trở thành phim được Nhà nước đặt hàng. Tuy nhiên, việc "xếp hàng" này không có nghĩa là phim này sẽ trở thành phim Nhà nước đặt hàng.

"Đăng ký kế hoạch và quyết định sản xuất là khác nhau. Để có quyết định sản xuất phim Nhà nước đặt hàng thì còn nhiều bước thẩm định như thẩm định dự án, thẩm định kịch bản phân cảnh chi tiết, thẩm định giá. Những bước đó đạt tiêu chí thì mới có quyết định sản xuất", ông Thành cho biết.

Ông Thành cũng cho biết có nhiều đơn vị đăng ký "xếp hàng" để được sản xuất phim Nhà nước đặt hàng. "Hàng năm có nhiều đơn vị đăng ký như vậy. Nhưng còn xét duyệt và quyết định ra sao là việc của Bộ VH-TT-DL sau thẩm định", ông Thành nói. Thực tế là sau khi thẩm định, Bộ VH-TT-DL đã không chọn Đất rừng phương nam để đặt hàng.

Ông Thành cũng cho biết, Đất rừng phương nam cũng không giống như trường hợp của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ. Phim của Victor Vũ là trường hợp nhà nước có đầu tư, cũng có thể coi là đặt hàng nhưng không chi toàn bộ tiền làm phim. Trường hợp của Đất rừng phương nam càng không giống như Đào phở và piano là tác phẩm Nhà nước chi toàn bộ tiền để làm phim.

Như vậy, có thể thấy Đất rừng phương nam không mạo danh mình là phim nhà nước đặt hàng khi tự giới thiệu mình đã có văn bản về "việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương nam theo kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng 2022".

Tuy nhiên, cũng phải thấy, ở đây có lỗi trích dẫn sai số quyết định liên quan đến Đất rừng phương nam. Theo đó, quyết định của ông Tạ Quang Đông ký mang số 1867, còn văn bản của HKFILM lại ghi quyết định này có số 18676.