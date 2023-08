'Đất rừng phương Nam' tung teaser hé lộ dàn nhân vật chủ chốt

Bộ đôi bé An - Út Lục Lâm trong Đất rừng phương Nam CẮT TỪ TEASER TRAILER

Teaser trailer (đoạn phim ngắn) kéo dài gần 2 phút, chủ yếu tập trung vào tình bạn đặc biệt giữa bé An (Hạo Khang) và Út Lục Lâm (Tuấn Trần). Lạc mất cha mẹ, An bơ vơ, trơ trọi giữa cuộc đời đương lúc rối ren rồi cậu gặp Út Lục Lâm - một thanh niên mồ côi cha mẹ, tìm đủ cách để sinh tồn, bất chấp cả những ngón nghề xấu xa như móc túi.

Những năm tháng lênh đênh giữa dòng đời khiến gã trơ trơ, chai sạn trước những buồn vui của chính mình. Đến khi gặp được An, chàng trai trẻ bất cần này dường như lần đầu tiên cảm nhận được một sự kết nối trong sáng đến vậy. Đôi bạn bất đắc dĩ cùng nhau dãi nắng, dầm mưa, rong ruổi khắp những cung đường Nam Kỳ lục tỉnh, bao bọc nhau trước những thử thách ập đến trong cuộc hành trình tìm cha của An.

Tuấn Trần và diễn viên nhí Hạo Khang có nhiều phân cảnh đẹp trong phim CẮT TỪ TEASER TRAILER

Thước phim "nhá hàng" của Đất rừng phương Nam mang đến nhiều phân cảnh ấn tượng về bộ đôi An - Út Lục Lâm, trong đó có cảnh "Út đại ca" cõng cậu em nhỏ đi giữa hàng tre xanh yên bình.

Chia sẻ về phân đoạn này, Tuấn Trần bộc bạch: "Đó là cái 'chạm' đầu tiên giữa hai anh em. Út Lục Lâm là một người thiếu tình cảm gia đình, nên cái cách An siết chặt tay ôm lấy Út khi anh cõng cậu bé là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được tình cảm, một tình cảm rất vô tư từ một đứa con nít. Đây có thể nói là một que diêm sưởi ấm tảng băng trong lòng của Út Lục Lâm vậy".

Teaser trailer Đất rừng phương Nam

Ngoài Út Lục Lâm, đoạn teaser trailer dần hé lộ các nhân vật then chốt trong hành trình tìm cha của An. Đó là thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), cha con ông Tiều (Tiến Luật) - bé Xinh (Bảo Ngọc) hành nghề mãi võ, bé Cò (Kỳ Phong)… Đây cũng là lần đầu bộ ba An - Cò - Xinh chính thức lộ diện bên nhau. Cảnh tượng ba bạn nhỏ cùng cưỡi trâu dưới ánh hoàng hôn hé lộ một tình bạn hồn nhiên, trong sáng. Cảnh phim không chỉ khiến thế hệ khán giả lớn lên cùng những trang viết của nhà văn Đoàn Giỏi, của Đất rừng phương Nam bản truyền hình bồi hồi, hoài niệm mà còn đem đến trải nghiệm đặc biệt cho thế hệ công chúng trẻ.

"Với thế hệ khán giả trẻ, các bạn sẽ tìm thấy ở Đất rừng phương Nam những khám phá về văn hóa thông qua cuộc phiêu lưu của các bạn nhỏ. Trong đó, các em sẽ gặp người tốt kẻ xấu, vượt qua những thử thách để rồi trở nên độc lập và trưởng thành hơn", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Thước phim về Đất rừng phương Nam bản điện ảnh cũng giới thiệu nhiều nhân vật nổi bật CẮT TỪ TEASER TRAILER

Bộ phim được đầu tư nhiều về mặt hình ảnh CẮT TỪ TEASER TRAILER

Vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Nam bộ được thể hiện qua từng khung hình CẮT TỪ TEASER TRAILER

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam theo chân An - một cậu học trò thành thị, đi tìm cha sau khi lạc mẹ trong một lần chạy giặc. Trên hành trình đó, cậu gặp gỡ những con người, những thân phận trong một giai đoạn rối ren và máu lửa thời kỳ chống Pháp.

Xuyên suốt cuộc phiêu lưu của An, những cảnh đẹp dung dị mà mỹ mãn của vùng đất Nam bộ hiện lên đầy ấn tượng trước màn ảnh. Vùng đất này không chỉ chứa đựng sự màu mỡ được sông Cửu Long bồi đắp mà còn chứa cả tinh thần kiên cường, bất khuất của con người nơi đây, thể hiện trong các bối cảnh trải dài khắp 6 tỉnh Nam bộ.

Đất rừng phương Nam dự kiến khởi chiếu vào ngày 20.10.2023.