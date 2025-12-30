Đặt trọn niềm tin vào thế hệ công dân kiến tạo diện mạo mới cho TP.HCM

Sáng 30.12, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đến dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Lãnh đạo T.Ư Đoàn có: anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Lãnh đạo TP.HCM có: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; và các Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND.

Nguồn lực chiến lược đặc biệt nhất của thành phố mới

Nhận định thanh niên TP.HCM hôm nay có một sứ mệnh lịch sử to lớn, là thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới cho TP.HCM, ông Lê Quốc Phong cho biết đây không chỉ đơn thuần là một dấu mốc hành chính mà là sự mở đầu của một kỷ nguyên phát triển với không gian rộng mở hơn, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để tham gia với tư cách những chủ nhân của thành phố, cùng kiến tạo, cùng giữ gìn, cùng phát triển thành phố.

"Thành phố kỳ vọng ở các bạn không chỉ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho bản thân, mà cao cả hơn là tinh thần cống hiến vì lợi ích chung, vì thành phố, vì đất nước. Chính sự lựa chọn đầy trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay sẽ trực tiếp định hình tầm vóc của thành phố trong tương lai", ông Lê Quốc Phong khẳng định.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông Lê Quốc Phong đề nghị Thành đoàn TP.HCM cần tập trung giải pháp để thanh niên thành phố luôn có lòng yêu nước, luôn thể hiện lòng yêu nước ở mức độ cao nhất, trong nhận thức và cả hành động.

"Trong quá trình bồi đắp lòng yêu nước cho tuổi trẻ thành phố, Thành đoàn cần chú ý phát huy truyền thống quý báu của Đoàn Thanh niên TP.HCM, hình thành một lớp thanh niên thế hệ Z, alpha mang trong mình niềm tự hào về đất nước, truyền thống cách mạng, tuyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, biết trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập đang được thừa hưởng", ông Lê Quốc Phong nhắn gửi.

Thanh niên TP.HCM hôm nay Là thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới cho thành phố ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong 5 năm tới, ông Lê Quốc Phong đề nghị phong trào thanh niên thành phố cần tập trung vào các nội dung trọng tâm: tiên phong chuyển đổi số, xung kích xây dựng đô thị văn mình, dẫn đầu trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

"Thành phố hôm nay đã lớn hơn rất nhiều về quy mô diện tích, không gian phát triển, bên cạnh những thời cơ, tiềm năng, thế mạnh mới cũng đặt ra không ít thách thức, khó khăn. Cán bộ làm công tác thanh niên của thành phố hôm nay từ cấp thành cho đến cơ sở cũng phải đặt mình trong sự thay đổi này để điều chỉnh phương pháp, nhanh chóng thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông Lê Quốc Phong nói.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCMcho biết lãnh đạo thành phố luôn dành sự tin tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phát triển toàn diện, bởi thanh niên chính là nguồn lực chiến lược đặc biệt nhất, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững và bứt phá của thành phố mới. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng tin tưởng giao cho tuổi trẻ những việc khó, việc mới, những nhiệm vụ quan trọng mang tầm vóc dài hạn, bởi chúng tôi tin rằng các bạn có đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ và đủ khát vọng để đảm đương, thực hiện.

Cái nôi của nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo

Ghi nhận và biểu dương cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM giai đoạn 2025 – 2030, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết trong dòng phát triển mạnh mẽ và đầy khát vọng của TP.HCM, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo và có nhiều đóng góp quan trọng.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định Thành đoàn TP.HCM tiếp tục là cái nôi của nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có chiều sâu, có khả năng nhân rộng trên toàn quốc. Trên tất cả các mặt công tác đều xuất hiện các mô làm hay, giải pháp hiệu quả… Tất cả đã vẽ nên một bức tranh rất đẹp của phong trào thanh thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khẳng định Thành đoàn TP.HCM tiếp tục là cái nôi của nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có chiều sâu, có khả năng nhân rộng trên toàn quốc ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Huy cũng nhận định phong trào thanh thiếu nhi của thành phố không chỉ có sức lan tỏa tại địa phương mà còn góp phần trợ sức, hỗ trợ các tỉnh thành đoàn trên cả nước; đưa lực lượng thanh niên, tình nguyện viên về hỗ trợ các địa phương khác, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn…

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy biểu dương Thành đoàn TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn…

Trong bối cảnh mới, anh Bùi Quang Huy đề nghị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố cần được định vị ở tầm cao hơn, cần tiên phong và chủ động hơn để góp sức trẻ xứng đáng vào việc hiện thực hóa khát vọng chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy cho biết TP.HCM mới hiện nay là địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước, trong đó có hơn 3,5 triệu thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên một không gian đặc biệt rộng và đa dạng. Quy mô ấy đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác Đoàn và đặt Thành đoàn TP.HCM vào một bối cảnh rất mới, rất khác.

"Tình hình mới, bộ máy mới đòi hỏi tư duy phải mới, bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi mà đòi hỏi phải làm thông minh hơn, hiện đại hơn. Thành đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong quản trị công việc, điều phối lực lượng và đánh giá kết quả thực hiện.Tổ chức Đoàn phải lựa chọn đúng những nội dung mà thanh niên làm tốt nhất, có thể đi đầu và tạo sự khác biệt, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Những sản phẩm khoa học, công nghệ, kỹ thuật của người trẻ TP.HCM góp mặt tại đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Thành đoàn TP.HCM cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với khu vực phía nam và cả nước. Không chỉ tổ chức phong trào cho riêng thành phố mà còn trợ sức, điều phối lực lượng, chia sẻ mô hình, chuyển giao kinh nghiệm, đưa các đội hình tham gia hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. Thông qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò của Thành đoàn không chỉ là tổ chức Đoàn của một địa phương lớn mà còn là trung tâm sáng tạo, điểm tựa phong trào của khu vực và cả nước. Với vị thế của mình, Thành đoàn cần đặt trách nhiệm tiên phong trong tổng kết thực tiễn và đề xuất với T.Ư Đoàn các chủ trương, mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phù hợp với tình hình và yêu cầu của giai đoạn mới.