Từ niềm tin sắt son đến những trăn trở cho sự đóng góp

Đó cũng chính là một trong những điểm nhấn đặc sắc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 500 đại biểu được di chuyển trên chuyến metro hiện đại đến với các diễn đàn thanh niên hành động, để từ đó tiếp tục trăn trở, cùng nhau bàn luận và hiến kế cho sự phát triển vươn mình của thành phố trong thời gian tới.

Di chuyển trên phương tiện hiện đại để tiếp tục trăn trở về hiến kế phát triển ẢNH: NỮ VƯƠNG

Người trẻ phải luôn hồng trong tim

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, để thế hệ trẻ tiếp tục giữ vững niềm tin sắt son với Đảng và chuyển hóa tinh thần yêu nước ấy thành những hành động cụ thể, tại Diễn đàn "Sắt son niềm tin với Đảng", ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó ban Kinh tế T.Ư, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn TP.HCM, nhắc về lịch sử của dân tộc để nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng VN, với nền độc lập của dân tộc.

Ông Phạm Chánh Trực nhắn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay phải học lịch sử để có niềm tin sắt son với Đảng. Học lịch sử của dân tộc, lịch sử của Đảng, lịch sử ra đi tìm đường cứu nước và tấm gương của Bác; bên cạnh đó phải học lý luận chính trị Mác - Lênin, học để vận dụng vào thực tiễn, vào công việc mỗi ngày.

Đại biểu mang theo hoài bão và khát vọng từ chuyến metro hiện đại đến với đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đã gây xúc động khi nhắc về câu chuyện của chính mình: "Bố tôi khi còn là cậu học trò phổ thông đã vừa đi học, vừa làm thanh niên xung phong tham gia lấp hố bom ở Hà Tĩnh để quân mình đi vào chiến trường miền Nam. Sau này, bố cũng đi theo đoàn quân vào chiến trường Tây nguyên tham gia chiến đấu. Đến khi hòa bình lập lại, bố tôi về viết câu chuyện hòa bình với người vợ đã chờ đợi mình 7 năm, lúc đó tôi mới được sinh ra đời. Chính vì thế, tôi luôn tâm niệm rằng nếu không có chiến thắng, nếu bố không có sự trở về thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay; nên trong tôi lúc nào, làm gì cũng luôn biết ơn hòa bình và trân trọng lịch sử".

PGS-TS Nguyễn Thị Tuyết Mai nhắn gửi đến các bạn trẻ: "Tôi lúc nào cũng tâm niệm tri thức, trí tuệ sẽ có thể tích lũy dần dần, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải có trái tim hồng và tuyệt đối không được để cho mình ở trạng thái trắng trong tim. Nếu như không có hiểu biết và trang bị về kiến thức lịch sử thì chúng ta sẽ "trắng" ở trong tim. Khi trái tim không hồng, không nhiệt huyết, khi không có cảm xúc biết ơn, trong mỗi người trẻ sẽ không có được những sự hy sinh lợi ích, ước mong nhỏ bé của mình vì những giá trị lớn hơn, đó là lý tưởng, là sự cống hiến".

Trăn trở về sứ mệnh thanh niên trong sự phát triển không ngừng của xã hội

Là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023, trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho rằng "Sắt son niềm tin với Đảng" không tự nhiên mà có, điều đó được đo bằng kỷ luật, lòng kiên định, bằng việc khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu vươn lên… Trong thời buổi hiện nay, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức lớn, các bạn đoàn viên, thanh niên cần có điểm tựa vững chắc. Điểm tựa đó theo trung tá An chính là tình yêu nước, là lòng tin vào Đảng, vào con đường mà Bác và Đảng đã lựa chọn.

Lên chuyến tàu đến với đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Chúng ta hay nói nhiều về sự hy sinh, nhưng hy sinh với tôi không phải là những điều gì đó quá lớn lao, mà chỉ cần là hy sinh sự dễ dãi để giữ kỷ luật, hy sinh cái tôi để làm việc vì tập thể, hy sinh một chút tiện nghi để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao… Tôi luôn tâm niệm có thể chúng ta khác nhau về nghề nghiệp, hoàn cảnh, nhưng gặp nhau ở đây đều có một điểm chung, rằng chúng ta có khát khao cống hiến để xây dựng TP.HCM là đầu tàu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, điều quan trọng theo tôi là mỗi chúng ta cần xây dựng con người thông minh về hành xử, văn minh về ứng xử, hiện đại trong tư duy cũng như tử tế trong trái tim mình", trung tá Ngô Trường An nói và nhắn gửi: "Mỗi người trẻ chúng ta hãy sống có lý tưởng, làm việc có kỷ luật, cống hiến có hiệu quả và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần".

Như được truyền ngọn lửa nhiệt huyết từ thế hệ đi trước, các đại biểu tham gia diễn đàn đều thể hiện sự quyết tâm qua từng chia sẻ và hiến kế của mình. Nguyễn Hoàng Phúc, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM, bày tỏ: "Hôm nay chúng ta nhìn về lịch sử và biết được chính những cô chú trong Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn đã từng trải qua thời hoa lửa, họ phải đi bộ hàng chục cây số để lên khu căn cứ học nghị quyết. Từ nghị quyết đó về tuyên truyền cho chiến sĩ, đồng đội của mình để từ đó giữ ngọn lửa kiên trung, đi đến thắng lợi năm 1975 và sau đó là cuộc kiến thiết từ năm 1986 đến nay. Hôm nay, thế hệ trẻ chúng ta khi có được cơ hội, sẽ chính là người tiếp nối những câu chuyện nhưng ở thời đại khác, bằng phương thức khác, thông qua công nghệ, chuyển đổi số…".

Nguyễn Hoàng Duy tâm huyết chia sẻ và đề xuất các giải pháp để thế hệ trẻ tiếp tục giữ vững niềm tin sắt son với Đảng và chuyển hóa tinh thần yêu nước ấy thành những hành động cụ thể ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nguyễn Hoàng Duy, Bí thư Chi bộ 20, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, xúc động khi ngày 29.12 cách đây tròn 6 năm, chàng sinh viên năm 3 ngày ấy được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhân ngày "sinh nhật Đỏ" của mình, được là đại biểu tham dự diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, Duy vô cùng tự hào.

Trong thời khắc đầy tự hào ấy, Duy bày tỏ: "Từ quá trình trui rèn của người đoàn viên trở thành đảng viên cho đến bây giờ là Bí thư chi bộ, tôi luôn tự nhắc nhở và thôi thúc mình phải nhận thức rõ, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và giữ trọn lời thề đảng viên của mình. Bản thân phải có sự chuyển biến từ đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã tiến bộ phải tiến bộ hơn nữa. Tiên quyết trong đó là phải giữ được lập trường, tư tưởng vững vàng và ý chí quyết tâm cao độ để có thể trở thành người đi trước hướng dẫn, đi cùng đồng hành và đi sau theo dõi những đồng chí của mình trong học tập lý luận, trong nâng cao năng lực tổ chức, chuyên môn và đi đôi với những việc làm, hành động thiết thực, đặc biệt phải biết trăn trở với sứ mệnh tuổi trẻ của mình trong sự phát triển không ngừng của xã hội".

Từ kinh nghiệm thực tiễn và cảm nhận của bản thân, Duy nhận thấy để phát triển được đảng viên trẻ trong sinh viên, điều kiện đầu tiên là phải tạo môi trường học tập, rèn luyện thuận lợi, thiết thực nhất là từ tổ chức Đoàn - Hội các cấp trong nhà trường, phải tạo ra được một môi trường lý luận "sống", không chỉ suông chữ, không chỉ học vì bằng cấp mà học để hiểu - hiểu để làm. Đó là cách khiến sinh viên thấy mình cần Đảng, muốn phấn đấu theo Đảng và muốn cống hiến vì Đảng, qua đó giúp cho Đảng có thể thanh lọc ngay từ bước đầu, chọn lọc được nguồn lực trẻ chất lượng kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

"Tôi luôn tin khi mỗi sinh viên hiểu rõ và sống đúng với lý tưởng của mình, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một môi trường học đường lành mạnh, đầy nhiệt huyết và tự hào dưới màu cờ cách mạng vẻ vang của Đảng và của cả dân tộc VN", Duy chia sẻ.