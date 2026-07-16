Đất vàng sân Chi Lăng giảm giá còn 9.320 tỉ đồng

Ngày 16.7, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục phát đi thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) sau 2 lần đấu giá trước đó không thành. Theo thông báo, người có tài sản đấu giá là Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Tài sản đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất tại khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng với 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng 14 thửa đất tại phường Hải Châu.

Sân vận động Chi Lăng lúc chưa hạ giải ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người trúng đấu giá.

Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản là 9.320 tỉ đồng. Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và khoản tiền truy thu sử dụng đất hơn 139 tỉ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29.7 sắp đến. Đây là lần tiếp theo khối tài sản được đưa ra đấu giá sau khi 2 phiên trước không tìm được nhà đầu tư.

Trước đó, khu đất sân vận động Chi Lăng được đấu giá lần đầu với giá khởi điểm hơn 9.700 tỉ đồng nhưng không có người tham gia. Sau đó, giá khởi điểm được điều chỉnh xuống còn 9.550 tỉ đồng, giảm khoảng 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, phiên đấu giá lần thứ hai cũng không thành công.

Theo hồ sơ thi hành án, bản án đã tuyên buộc ông Phạm Công Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) khoản nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm để thi hành nghĩa vụ là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được 408 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng tiền nợ gốc. Số nợ gốc còn phải thi hành còn hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sau khi các vướng mắc pháp lý liên quan đến khu đất được tháo gỡ, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất các thủ tục kê biên, thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá nguyên khối toàn bộ các lô đất theo quy định.

Theo kết quả thẩm định, khối tài sản gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng 14 thửa đất tại khu vực sân vận động Chi Lăng có tổng giá trị hơn 9.700 tỉ đồng.