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Thời sự

Đấu giá lại khu đất sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng sau phiên đầu không có khách tham gia

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/06/2026 16:43 GMT+7

Sau phiên đấu giá không có nhà đầu tư tham gia, Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng ở thành phố Đà Nẵng tiếp tục được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 9.550 tỉ đồng.

Ngày 3.6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục phát đi thông báo tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Theo thông báo, tài sản được đưa ra đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Đây là tài sản bảo đảm thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Đấu giá lại khu đất sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng sau phiên đầu không khách đấu- Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng đang trong quá trình tháo dỡ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, theo các quyết định và văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến dự án, thời hạn sử dụng đất trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được điều chỉnh từ hình thức sử dụng lâu dài sang thời hạn 50 năm.

Thành phố cũng đã thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch, xác định lại các chỉ tiêu sử dụng đất và chức năng sử dụng là đất thương mại, dịch vụ.

Giá khởi điểm của khối tài sản được xác định là 9.550 tỉ đồng. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 9 giờ 30 - 10 giờ 30 ngày 3.7.

Trước đó, một phiên đấu giá đối với khu đất này đã được tổ chức với giá khởi điểm hơn 9.700 tỉ đồng nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia, dẫn đến đấu giá không thành.

Theo hồ sơ thi hành án, bản án đã tuyên buộc ông Phạm Công Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) số tiền nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm để thi hành nghĩa vụ này là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được 408 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng tiền nợ gốc. Số nợ gốc còn lại phải thi hành án là hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sau khi một số vướng mắc pháp lý liên quan đến khu đất được tháo gỡ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục kê biên, thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá nguyên khối toàn bộ các lô đất theo quy định pháp luật.

Kết quả thẩm định cho thấy khối tài sản gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng với 14 thửa đất, có tổng giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.


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