Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác

Đoàn công tác đã cùng tham dự khánh thành Công trình "Thắp sáng tuyến đường quê" lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại tuyến đường ấp Hưng Long, Công trình "Hệ thống bảng thông tin số hóa và nhận diện thương hiệu địa phương, khu triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP giới thiệu du lịch văn hóa địa phương".

Lễ Kết nạp đảng viên mới ẢNH: C.T.V

11 sinh viên của Đại học Kinh tế TP.HCM được kết nạp Đảng ẢNH: C.T.V

Trong ngày, đoàn công tác cũng đã đến tham dự Lễ Kết nạp Đảng và chúc mừng 11 đảng viên của Đại học Kinh tế TP.HCM.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM, qua đó tiếp thêm động lực cho các sinh viên tình nguyện đang miệt mài cống hiến sức mình cho cộng đồng.

ẢNH: C.T.V

Khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng tuyến đường quê" ẢNH: C.T.V

Sinh viên tình nguyện và các em học sinh ẢNH: C.T.V

ẢNH: C.T.V

Đoàn công tác của Thành đoàn, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM đã đến thăm, động viên đội hình sinh viên tình nguyện Đại học Kinh tế tại xã Tân Hưng, TP.Đồng Nai ẢNH: C.T.V

Những lời thăm hỏi, động viên kịp thời là nguồn cổ vũ to lớn để sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn để mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Các công trình, phần việc của sinh viên tình nguyện TP.HCM không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn để lại dấu ấn đẹp đẽ về tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố mang tên Bác.