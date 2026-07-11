Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác

Nữ Vương
Nữ Vương
Ngày 10.7, đoàn công tác của Thành đoàn, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM đã đến thăm, động viên đội hình sinh viên tình nguyện Đại học Kinh tế tại xã Tân Hưng, TP.Đồng Nai.

Đoàn công tác đã cùng tham dự khánh thành Công trình "Thắp sáng tuyến đường quê" lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại tuyến đường ấp Hưng Long, Công trình "Hệ thống bảng thông tin số hóa và nhận diện thương hiệu địa phương, khu triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP giới thiệu du lịch văn hóa địa phương".

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 1.

Lễ Kết nạp đảng viên mới

ẢNH: C.T.V

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 2.

11 sinh viên của Đại học Kinh tế TP.HCM được kết nạp Đảng

ẢNH: C.T.V

Trong ngày, đoàn công tác cũng đã đến tham dự Lễ Kết nạp Đảng và chúc mừng 11 đảng viên của Đại học Kinh tế TP.HCM.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM, qua đó tiếp thêm động lực cho các sinh viên tình nguyện đang miệt mài cống hiến sức mình cho cộng đồng.

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 3.

ẢNH: C.T.V

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 4.

Khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng tuyến đường quê"

ẢNH: C.T.V

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 5.

Sinh viên tình nguyện và các em học sinh

ẢNH: C.T.V

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 6.

ẢNH: C.T.V

Dấu ấn đẹp của sinh viên tình nguyện thành phố mang tên Bác- Ảnh 7.

Đoàn công tác của Thành đoàn, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM đã đến thăm, động viên đội hình sinh viên tình nguyện Đại học Kinh tế tại xã Tân Hưng, TP.Đồng Nai

ẢNH: C.T.V

Những lời thăm hỏi, động viên kịp thời là nguồn cổ vũ to lớn để sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn để mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Các công trình, phần việc của sinh viên tình nguyện TP.HCM không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn để lại dấu ấn đẹp đẽ về tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố mang tên Bác.

Tin liên quan

Sinh viên người Úc 'được bạn rủ đi Mùa hè xanh là đi luôn'

Sinh viên người Úc 'được bạn rủ đi Mùa hè xanh là đi luôn'

Gần 2.500 tình nguyện viên đại diện cho tuổi trẻ thủ đô đã xuất quân đi Chiến dịch tình nguyện 'Mùa hè xanh' 2026, trong đó có cả những sinh viên người nước ngoài.

Mùa hè xanh nơi tâm lũ của 24 sinh viên Nghệ An

Dàn hoa hậu, người nổi tiếng ‘cháy’ hết mình với Mùa hè xanh

Khám phá thêm chủ đề

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 Đại học Kinh tế TP. HCM tình nguyện TP. HCM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận