Dấu ấn Kỷ lục Việt Nam qua ca phẫu thuật tạo hình cắt da thừa

Ngày 24.10.2026, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn tổ chức "Sự kiện vinh danh thành tựu y học thẩm mỹ 2026" và đón nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, ghi dấu thành tựu y khoa đặc biệt trong hành trình điều trị, tạo hình cơ thể cho bệnh nhân sau giảm cân.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn với nội dung: "Trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình cơ thể sau giảm cân có tổng lượng da thừa loại bỏ lớn nhất trên cùng 1 bệnh nhân". Kỷ lục được xác lập sau 3 lần phẫu thuật trong hai năm 2025 - 2026, với tổng lượng da thừa được cắt bỏ lên đến 17,1 kg.

Người được phẫu thuật là ông Võ Tấn Nhân (30 tuổi, ở TP.HCM).

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn đã cắt bỏ hơn 17,1 kg da thừa, đồng thời tạo hình cơ thể cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Từ mặc cảm ngoại hình đến ước mơ giản dị được đá bóng

Hành trình của Tấn Nhân bắt đầu từ cuộc chiến đầy nghị lực với cân nặng. Từ 264 kg, anh từng bước giảm xuống còn khoảng 95 kg, giảm hơn 160 kg. Đó là sự thay đổi ngoạn mục, đòi hỏi ý chí và sự kiên trì bền bỉ. Thế nhưng, sau hành trình giảm cân đầy gian nan, anh lại phải đối mặt với một thử thách khác, đó là tình trạng da thừa nghiêm trọng trên toàn thân, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Để giúp Tấn Nhân vượt qua thử thách ấy, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, dưới sự cố vấn chuyên môn của TS-BS Võ Tiến Huy (Dr. Richard Huy), cùng các phẫu thuật viên chính gồm các bác sĩ: Trần Huỳnh, Hoàng Văn Tiệm, Vũ Minh Tân và ê kíp gây mê hồi sức, đã xây dựng lộ trình phẫu thuật gồm 3 giai đoạn, được hoạch định chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Giai đoạn 1 (ngày 12.8.2025), Tấn Nhân được hút mỡ vùng cánh tay, phẫu thuật căng da cổ, cắt bỏ 3 kg da chùng.

Giai đoạn 2 (ngày 8.10.2025), anh được phẫu thuật cắt bỏ vú to ở nam giới, tái tạo núm vú bằng mảnh ghép phức hợp, hút mỡ lưng; loại bỏ nguyên miếng da thừa dài 180 cm, nặng 6 kg.

Giai đoạn 3 (ngày 25.9.2026): Tấn Nhân trải qua đại phẫu căng da bụng toàn phần, có cắt rời và di chuyển rốn; loại bỏ nguyên miếng da thừa dài 125 cm, nặng 8,1 kg.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn sau ca cắt bỏ hơn 17,1 kg da thừa cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Sau 3 lần phẫu thuật với trên 20 giờ, tổng cộng 17,1 kg da thừa trên cơ thể Tấn Nhân đã được loại bỏ. Đây không chỉ là kết quả của một hành trình điều trị, tạo hình cơ thể phức tạp, mà còn là dấu mốc quan trọng trên con đường anh tìm lại sự tự tin, cải thiện chất lượng cuộc sống và tiếp tục bước về phía trước với diện mạo mới.

Theo TS-BS Võ Tiến Huy, đây là ca tạo hình cơ thể cực kỳ phức tạp và hiếm gặp. Trước khi đến Kangnam, Tấn Nhân từng tìm kiếm sự giúp đỡ ở một số nơi nhưng đều nhận được lời từ chối do lượng da thừa quá lớn và nguy cơ rủi ro cao. Anh đến với Kangnam cùng ước mơ giản dị: có thể chơi đá bóng.

Trí tuệ kết hợp công nghệ làm nên Kỷ lục Việt Nam

"Việc một bệnh nhân giảm khối lượng cân nặng khổng lồ khiến cấu trúc da, mô và giải phẫu thay đổi hoàn toàn. Đội ngũ y bác sĩ đã phải nghiên cứu tỉ mỉ, hội đồng chuyên môn hội chẩn kỹ lưỡng từng milimet để lập ra phác đồ chia làm 3 giai đoạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính thẩm mỹ tối ưu cho người bệnh", TS-BS Võ Tiến Huy chia sẻ.

Để thực hiện ca đại phẫu phức tạp này, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn đã ứng dụng các công nghệ y khoa như công nghệ mô phỏng 3D trong phẫu thuật hàm mặt, hỗ trợ lập kế hoạch chính xác đến từng milimet; các giải pháp công nghệ giảm cân và tạo hình body chuyên sâu nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho những ca đại phẫu kéo dài.

Bên cạnh đó là kỹ thuật tái tạo mũi và phục hồi cấu trúc giải phẫu phức tạp. Đây cũng là những công nghệ được ứng dụng trong các ca phẫu thuật phức tạp.

Ca phẫu thuật góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm lại sự tự tin và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng ẢNH: BVCC

Tại sự kiện, Tấn Nhân xúc động chia sẻ: "Tôi từng nghĩ giảm cân thành công là đã chiến thắng chính mình, nhưng nhìn cơ thể chằng chịt da chùng, tôi nhận ra bản thân chưa thật sự trọn vẹn. Có những lúc tôi thấy mặc cảm và bế tắc. Cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn và các bác sĩ đã cho tôi một cơ hội sinh ra lần thứ hai để tự tin bước tiếp".

Bên cạnh lễ trao chứng nhận kỷ lục, bà Trương Cẩm Nhung, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, đã trao hoa vinh danh, tri ân những đóng góp bền bỉ của ê kíp phẫu thuật tạo hình body cho Tấn Nhân cùng ê kíp bác sĩ chuyên môn của chương trình "Hành trình lột xác".