Dấu ấn Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Trở lại TP.HCM sau 10 năm, Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 24 với chủ đề Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu cùng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà. Đây cũng là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định vị thế của điện ảnh VN trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. LHP còn đóng vai trò là sự kiện điện ảnh quan trọng đầu tiên của TP.HCM kể từ khi được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh.

Đoàn phim Mưa đỏ mừng chiến thắng tại bế mạc LHP VN lần thứ 24, tối 25.11 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đáng chú ý, đường đua phim truyện trở thành cuộc đua căng thẳng của 16 tác phẩm ghi dấu ấn ở phòng vé Việt trong 2 năm qua, trong đó phải kể đến loạt "bom tấn" sở hữu doanh thu "khủng" như: Mưa đỏ, Mai, Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Chị dâu, Nhà gia tiên… Thành công của những cái tên này không chỉ phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim Việt tại thị trường nội địa mà còn cho thấy sự dịch chuyển trong xu hướng thưởng thức phim của khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ: từ những "bom tấn" quốc tế sang loạt tác phẩm Việt đề tài đa dạng, gần gũi.

LHP VN là dịp để các nhà làm phim có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với khán giả Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, kỳ liên hoan phim lần này là một tín hiệu đáng mừng khi quy tụ loạt tác phẩm mạnh. "Mừng ở chỗ chúng ta đã chọn được đủ, thậm chí là hơi trội hơn so với mọi năm về số lượng Bông sen vàng, Bông sen bạc…", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh. Đồng thời, trong vai trò chủ tịch giám khảo thể loại Phim truyện, bà Ngô Phương Lan đánh giá các phim năm nay cho thấy sự cứng cáp, xứng đáng với giải thưởng được trao chứ không có sự khuyến khích hay nương nhẹ nào.

TS Ngô Phương Lan nhận bằng khen từ Bộ VH-TT-DL cho Cá nhân VN có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh VN

Sự kiện còn thể hiện tầm nhìn của Bộ VH-TT-DL trong việc phát triển, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là điện ảnh - lĩnh vực quan trọng trong quảng bá hình ảnh, văn hóa VN. Năm nay, LHP đánh dấu sự nâng tầm về số lượng, chất lượng các tác phẩm dự thi. Cụ thể, có tới 144 tác phẩm tiêu biểu tranh tài, đến từ 42 đơn vị, thuộc các chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh, trải rộng ở nhiều thể loại như phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình… Theo đánh giá của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, những bộ phim tham gia phong phú về đề tài, đa dạng trong phong cách và tràn đầy tinh thần đổi mới.

Các hoạt động trong kỳ LHP VN thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nhận bằng khen từ Bộ VH-TT-DL cho Cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Tại lễ bế mạc, CGV nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dành cho đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 - 2025. Đây là lần đầu tiên LHP vinh danh hạng mục này, khẳng định vai trò quan trọng của nhà phát hành trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với khán giả. Trong giai đoạn 2023 - 2025, CGV phát hành tổng cộng 45 phim Việt. Đây là con số cao nhất trong các đơn vị phát hành tại Việt Nam trong cùng kỳ Ảnh: CGV cung cấp

Sự trưởng thành của điện ảnh Việt Tối 25.11, Lễ bế mạc và trao giải LHP VN lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM). Sự kiện có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ 24; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng trưởng ban chỉ đạo LHP… cùng đông đảo đoàn phim, nghệ sĩ và khán giả. Trước khi bước vào những khoảnh khắc tôn vinh tác phẩm, đội ngũ làm phim tiêu biểu, sự kiện dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào đã tử vong do thiên tai tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Lễ bế mạc LHP VN chứng kiến những khoảnh khắc vinh danh các tác phẩm, cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật cho điện ảnh trong nước suốt hai năm qua. Đáng chú ý, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, nhận bằng khen từ Bộ VH-TT-DL cho Cá nhân VN có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh VN. Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nhận bằng khen của UBND TP.HCM dành cho phim có bối cảnh quay tại TP.HCM. Ngoài ra, còn một số cá nhân, tập thể nhận bằng khen vì có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh VN.