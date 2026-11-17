Trong hành trình ấy, Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ (NGƯT-TS) Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cùng tập thể sư phạm TDC hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực và mở rộng cơ hội phát triển cho người học.

Người thầy trước những yêu cầu mới của giáo dục

Tháng 11 về, những lời tri ân lại được gửi đến các thế hệ nhà giáo. Nhưng vượt lên ý nghĩa của một ngày lễ, 20.11 còn là dịp nhìn lại những giá trị mà người thầy đã bền bỉ vun đắp. Bởi thành quả của giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức được truyền đạt mà còn thể hiện qua năng lực, nhân cách và sự trưởng thành của người học.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, vai trò của người thầy cũng đang thay đổi. Bên cạnh truyền đạt tri thức, nhà giáo cần hình thành cho người học tư duy độc lập, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Đối với giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu ấy càng rõ nét khi kỹ năng chuyên môn phải liên tục được cập nhật theo những chuyển biến của thị trường lao động.

NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, quan tâm tới sự đổi mới để nâng cao chất lượng ẢNH: NGỌC TRIỀU

Từ góc nhìn của một nhà giáo và người làm công tác quản lý, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc luôn coi trọng việc gắn kiến thức chuyên môn với kỹ năng thực hành, thái độ nghề nghiệp và năng lực thích ứng. Định hướng ấy được nhà trường từng bước cụ thể hóa thông qua đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn.

Trên cương vị hiệu trưởng, trách nhiệm của người thầy không chỉ dừng lại ở việc tổ chức, điều hành mà còn ở khả năng định hướng, tạo sự đồng thuận và khuyến khích tinh thần đổi mới trong tập thể. Bởi chất lượng giáo dục không thể hình thành từ những thay đổi riêng lẻ, mà cần sự phối hợp bền bỉ giữa người quản lý, đội ngũ giảng viên và các đơn vị trong nhà trường.

Đổi mới từ chuyển đổi số đến chất lượng đào tạo

Trải qua hơn 40 năm phát triển, TDC tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từ phương thức quản lý, tổ chức đào tạo đến nâng cao chất lượng phục vụ người học.

Chuyển đổi số là một trong những trọng tâm, được triển khai thông qua số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản lý đào tạo, kiểm tra đánh giá, quản lý văn bằng và cải tiến thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tạo thuận lợi cho giảng viên, sinh viên. Trong tuyển sinh, TDC đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp trên nền tảng số, cải tiến quy trình đăng ký và hỗ trợ nhập học. Năm 2026, nhà trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh được giao, phản ánh nỗ lực đổi mới và sự phối hợp của các đơn vị.

Song song đó, TDC định hướng phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, ô tô điện và hybrid, thương mại điện tử, truyền thông số; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phát triển thiết bị đào tạo tự làm, góp phần nâng cao chất lượng thực hành và năng lực nghề nghiệp của sinh viên.

Giảng viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức hướng dẫn sinh viên thực hành ẢNH: NGỌC TRIỀU

Đặc biệt, hợp tác doanh nghiệp được xác định là một trong những hướng đi quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động.

NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc từng cảnh báo nguy cơ trường nghề "đào tạo cái mình có, thay vì đào tạo cái thị trường cần" nếu thiếu sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Từ thực tiễn ấy, thầy đề xuất mô hình "đồng thiết kế - đồng đào tạo - đồng đánh giá - đồng sử dụng nhân lực", hướng đến sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo đến đánh giá năng lực nghề nghiệp. "Hợp tác chỉ bền vững khi cả người học, doanh nghiệp và nhà trường đều nhìn thấy giá trị rõ ràng", thầy Lộc nêu quan điểm. Điều này cho thấy yêu cầu chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang hợp tác thực chất, trong đó chất lượng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên phải được đặt ở vị trí trung tâm.

Những chuyển biến ấy cho thấy đổi mới giáo dục không chỉ là đầu tư công nghệ hay mở thêm ngành nghề, mà quan trọng hơn là thay đổi cách tổ chức và chất lượng đào tạo, để mỗi cải tiến đều mang lại giá trị thiết thực cho người học.

Giá trị người thầy qua những thế hệ trưởng thành

Sự phát triển của một ngôi trường là kết tinh từ tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi chương trình đào tạo được đổi mới, mỗi sinh viên trưởng thành là sự đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức và người lao động. Trong hành trình ấy, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, trên cương vị hiệu trưởng, cùng tập thể nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích sáng tạo, phát huy năng lực đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo.

Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo, công nghệ có thể hỗ trợ truyền đạt tri thức, nhưng không thể thay thế sự tận tâm, trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Chính những giá trị ấy góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh và thái độ nghề nghiệp cho người học.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhìn lại hành trình đổi mới của TDC cũng là dịp trân trọng những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời tiếp nối trách nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

Tháng 11 rồi sẽ qua, những bó hoa tri ân rồi sẽ nhạt màu, nhưng những giá trị người thầy trao gửi vẫn còn mãi trong tri thức, nhân cách và sự trưởng thành của học trò. Bởi sau cùng, dấu ấn sâu sắc nhất của người thầy chính là những thế hệ học trò vững vàng bước vào đời, mang theo hành trang tri thức, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp được vun đắp dưới mái trường.