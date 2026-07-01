Dấu ấn tiên phong của thành phố mang tên Bác

"Thành phố mang tên Bác" là niềm vinh dự lớn lao nhưng đồng thời đặt ra cho TP.HCM trách nhiệm phải xứng đáng với vinh dự ấy. Nhìn lại hành trình 50 năm mang tên Bác (2.7.1976 - 2.7.2026) cũng như chiến lược cho chặng đường sắp tới có thể thấy tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ dám làm là dấu ấn nổi bật để TP.HCM đã, vẫn và sẽ luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Hôm nay 1.7, TP.HCM đồng loạt khởi công nhiều công trình, dự án nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật của hầu hết các công trình này là sự đột phá về tư duy, công nghệ cũng như tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và đời sống xã hội của TP trong giai đoạn mới. Đơn cử như hầm vượt biển thuộc dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình đầu tiên triển khai tại VN. Vượt lên ý nghĩa một công trình giao thông kết nối TP.HCM với các địa phương khu vực phía nam, hầm vượt biển còn thể hiện khát vọng chinh phục đại dương, chinh phục các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ của TP.

Suốt 50 năm qua, TP.HCM luôn là nơi thí điểm, triển khai các mô hình kinh tế, các tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tiên trên cả nước. Trong đó, đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) cho tới nay vẫn là hầm vượt sông duy nhất tại VN. Sau 7 năm xây dựng và thi công bằng công nghệ đúc, dìm dài nhất Đông Nam Á, dự án đã góp phần kết nối bán đảo Thủ Thiêm và trung tâm TP. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân vào khu vực trung tâm, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, dự án đã biến bán đảo Thủ Thiêm hoang sơ trước đó thành nơi đắc địa bậc nhất TP.HCM và tạo tiền đề phát triển cho cả khu vực phía đông của TP hiện nay.

Ngược thời gian về 35 năm trước, Khu chế xuất Tân Thuận - khu chế xuất đầu tiên của VN cũng ra đời tại TP.HCM. Đó là giai đoạn thí điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mở cửa thu hút nguồn lực sau Đổi mới 1986. Các doanh nghiệp hoạt động ở đây được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, sản xuất chủ yếu để xuất khẩu. Hàng hóa, nguyên liệu... ra vào khu chế xuất được xử lý như hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Đến nay, sau hơn 3 thập niên hoạt động, không chỉ thu hút hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm các thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, hiệu suất đầu tư của Khu chế xuất Tân Thuận cũng vượt trội. Cụ thể, nếu suất đầu tư trung bình của các khu công nghiệp trên địa bàn TP là 8,63 triệu USD/ha thì Khu chế xuất Tân Thuận đạt 15 - 56 triệu USD/ha.

Tương tự, BT (xây dựng - chuyển giao) là hình thức được TP.HCM triển khai đầu tiên, sau đó nhân rộng ra cả nước vì nhiều công trình đem lại hiệu quả cao. TP cũng là nơi đầu tiên chuyển đổi thành công mô hình hợp tác xã kiểu cũ sang mô hình tự chủ tài chính, đưa Saigon Co.op trở thành một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu cả nước, cạnh tranh với cả các "ông lớn" nước ngoài. Thị trường chứng khoán cũng ra đời ở đây, đặt nền móng cho các mô hình tài chính hiện đại, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế ngày nay.

Lâu nay, khi nói TP.HCM là "đầu tàu", có lẽ nhiều người chỉ nghĩ về những đóng góp to lớn của TP với kinh tế đất nước. Tuy nhiên, nhìn vào hành trình phát triển của TP suốt 50 năm qua, "đầu tàu" chính là dấu ấn tiên phong, bản lĩnh đi đầu, trách nhiệm dấn thân; tinh thần đổi mới và cả sự sáng tạo không ngừng. Có thể khẳng định chính nhờ dấu ấn đó, trong nửa thế kỷ mang tên Bác, TP.HCM luôn giữ vị trí dẫn đầu, đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Tinh thần ấy giờ đây đã trở thành bản sắc của TP.HCM, tiếp tục được thể hiện qua những dự án, công trình đột phá kỹ thuật, công nghệ và tầm nhìn sẽ được khởi công vào hôm nay; qua những quyết sách táo bạo, đổi mới, lấy người dân làm chủ thể của lãnh đạo chính quyền TP.

TP.HCM vẫn đang tiến về phía trước với vinh dự, trách nhiệm để xứng đáng với tên gọi của Người, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.