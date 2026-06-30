TP.HCM: Chủ tịch UBND cấp xã được 'cấp' thêm 26 quyền trong lĩnh vực đất đai

Cụ thể, UBND TPHCM phân cấp cho chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu thực hiện các nhiệm vụ gồm: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất...

Trình tự, thủ tục để giải quyết các nhiệm vụ về đất đai tiếp tục áp dụng theo quy định của pháp luật trước ngày 31.1.2026 đến khi UBND TP.HCM ban hành quy định về trình tự, thủ tục về đất đai mới.

Chủ tịch UBND cấp xã được UBND TP.HCM phân thêm cho 26 quyền trong lĩnh vực đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM, trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân cấp; tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định.