TP.HCM: Chủ tịch UBND cấp xã được 'cấp' thêm 26 quyền trong lĩnh vực đất đai

Cụ thể, UBND TPHCM phân cấp cho chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu thực hiện các nhiệm vụ gồm: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất...
Trình tự, thủ tục để giải quyết các nhiệm vụ về đất đai tiếp tục áp dụng theo quy định của pháp luật trước ngày 31.1.2026 đến khi UBND TP.HCM ban hành quy định về trình tự, thủ tục về đất đai mới.
Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM, trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.
Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định.
UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân cấp; tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định.
26 nhiệm vụ, thủ tục đất đai
Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của chủ tịch UBND cấp xã.
Chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với cá nhân.
Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế; phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân.
Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án, ban hành thông báo thu hồi đất.
Ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.
Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.
Ban hành quyết định thành lập ban cưỡng chế thu hồi đất.
Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt động cưỡng chế.
Phê duyệt quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại luật Đất đai.
Quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất.
Quyết định thành lập hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra.
Quyết định mức bồi thường.
Quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư.
Ban hành quyết định giá đất thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể.
Ban hành quyết định giá đất cụ thể.
Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân.
Quyết định giao đất đối với cộng đồng dân cư, giao đất nông nghiệp cho cá nhân.
Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn.
Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, tổ chức thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể.
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Nghị định số 88/2024.
Quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi.
Xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra.
Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về phương án sử dụng đất nông nghiệp.
Phê duyệt phương án cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
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