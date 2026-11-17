Thành lập năm 2011, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, tọa lạc tại 249C Nguyễn Văn Luông, P.Bình Phú, TP.HCM, đã trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển. Cùng với việc giảng dạy kiến thức, nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động rèn luyện, trải nghiệm, tạo cơ hội để học sinh (HS) phát huy năng lực và gắn bó với trường lớp.

Duy trì chất lượng giáo dục

Một trong những nền tảng đáng chú ý của trường là duy trì chất lượng giáo dục qua nhiều năm. Theo đó, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1; nhiều năm có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng hơn 85% mỗi năm. Những kết quả này ghi nhận nỗ lực của cả thầy và trò.

“Giờ ra chơi vui vẻ” trở thành một điểm nhấn sinh động trong hoạt động giáo dục của Trường THPT Nguyễn Tất Thành ẢNH: VŨ ĐOAN

Nhà trường nhiều năm được công nhận tập thể lao động xuất sắc, nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cờ thi đua của UBND TP.HCM. Trường có giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản, danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố. Đây là những ghi nhận đối với quá trình giảng dạy, đóng góp cho HS và hoạt động giáo dục.

Điều kiện học tập cũng được quan tâm với hệ thống phòng học có thiết bị trình chiếu, máy điều hòa; các phòng thực hành, thí nghiệm và khu luyện tập thể thao. Cơ sở vật chất phục vụ việc học kiến thức, thực hành và rèn luyện thể chất, góp phần đáp ứng những nhu cầu khác nhau của HS.

Nhiều hoạt động kết nối học sinh

"Giờ ra chơi vui vẻ" trở thành một điểm nhấn sinh động trong hoạt động giáo dục của Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Đầu năm 2026, HS lập ban nhạc, mang trống, guitar cùng những tiết mục ca hát, nhảy múa ra sân trường. Khoảng thời gian giữa các tiết học trở thành dịp để các em biểu diễn, cổ vũ bạn bè và cùng hòa vào không khí tập thể.

Nhà trường định hướng tổ chức hoạt động hằng tuần, luân phiên giữa ca hát, nhảy múa, trò chơi dân gian và thi đấu thể thao. Mục tiêu là tạo sân chơi lành mạnh, hạn chế việc sử dụng điện thoại quá nhiều trong môi trường học đường. Khi tham gia các hoạt động hấp dẫn, HS có thêm niềm vui và cơ hội kết nối trực tiếp với bạn bè.

Giáo dục truyền thống là một nét nổi bật của ngôi trường mang tên thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: VŨ ĐOAN

Giáo dục truyền thống là một nét nổi bật khác của ngôi trường mang tên thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024, trường phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tổ chức triển lãm, hội thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Người, thu hút 2.217 HS tham gia. Chương trình giới thiệu 120 tài liệu, hiện vật; vòng chung kết diễn ra theo hình thức rung chuông vàng.

Việc kết hợp triển lãm, tư liệu và thi kiến thức giúp HS có nhiều cách tiếp cận lịch sử. Trong sinh hoạt chủ điểm đầu tuần, các em còn được đọc tài liệu về Bác Hồ, tìm hiểu những sự kiện quan trọng của đất nước, từ đó bồi đắp ý thức tự rèn luyện và tinh thần vươn lên.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện tại lễ kỷ niệm ngày 18.5.2026, do trường phối hợp Đảng bộ phường Bình Phú tổ chức. HS thực hiện chương trình nghệ thuật tái hiện những dấu mốc trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Quá trình chuẩn bị vai diễn đã thôi thúc HS tìm đọc thêm tư liệu, nuôi dưỡng sự quan tâm đến lịch sử.

Từ giờ học đến hoạt động sân trường, những trải nghiệm cụ thể ấy góp phần làm nên dấu ấn giáo dục của nhà trường.