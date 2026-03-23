Đầu bếp Hungary mang súp bò hầm đãi thực khách TP.HCM

Bếp trưởng Béla Promászka, đầu bếp nổi tiếng đến từ Hungary cùng bếp trưởng điều hành Justin Kam của Caravelle Saigon đã cùng xây dựng thực đơn kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Hungary và những biến tấu mang dấu ấn Việt Nam.

Thực khách được thưởng thức loạt món ăn đặc trưng như cuộn thịt nguội, súp bò Goulash được xem là linh hồn của ẩm thực Hungary, cùng sườn cừu nướng thượng hạng… Trong đó, súp Goulash gây ấn tượng với hương vị đậm đà, nổi bật của paprika - loại gia vị biểu tượng của Hungary.

Chia sẻ tại sự kiện, bếp trưởng Justin Kam cho biết, thực đơn được xây dựng theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nền tảng truyền thống. "Chúng tôi muốn tạo ra một trải nghiệm ẩm thực sáng tạo, kết hợp giữa tinh thần Hungary nguyên bản và những biến tấu mang dấu ấn Việt Nam. Tôi phụ trách ba món, trong đó có các món cá và thịt cừu mang phong cách Việt, trong khi hai món còn lại đến từ bếp trưởng Hungary", ông nói.

Tổng lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM cùng các đầu bếp danh tiếng tại đêm quảng bá ẩm thực

Trong khi đó, bếp trưởng Béla Promászka nhấn mạnh yếu tố bản sắc trong từng món ăn. Theo ông, thực đơn lần này mang đến hành trình ẩm thực với các món khai vị lạnh truyền thống, súp đặc trưng và các món chính đậm chất Hungary. "Khi kết hợp cùng nguyên liệu và cách tiếp cận của Việt Nam, những món ăn này trở nên mới mẻ nhưng vẫn giữ được linh hồn nguyên bản", ông chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, sự kiện còn mang đến không gian văn hóa đặc sắc với phần trình diễn điệu nhảy dân gian Hungary có tên "Csárdás" (điệu nhảy của quán rượu). Xuất hiện từ thế kỷ 18, điệu nhảy này gây ấn tượng bởi nhịp điệu biến chuyển từ chậm rãi, sâu lắng sang nhanh, sôi động.

Thực khách vừa theo dõi điệu nhảy dân gian "Csárdás", vừa thưởng thức món súp bò hầm nổi tiếng của Hungary

Các nam vũ công mặc áo sơ mi trắng, áo gile tối màu, đội mũ và đi giày da có gắn chuông nhỏ tạo âm thanh nhịp nhàng khi di chuyển. Nữ vũ công lại nổi bật với những chiếc váy xòe nhiều lớp, bung rộng theo từng vòng xoay tạo hiệu ứng mềm mại và cuốn hút.

Trong thời gian lưu trú tại TP.HCM, các đầu bếp Hungary sẽ tiếp tục tham quan, làm việc và giao lưu tại nhiều nhà hàng, khách sạn, góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa ẩm thực và du lịch giữa hai nước.