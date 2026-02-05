Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dầu cá omega-3: Lợi ích bất ngờ từ nghiên cứu mới

Thiên Lan
Thiên Lan
05/02/2026 15:49 GMT+7

Axit béo omega-3 từ lâu đã được công nhận với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch và nhận thức. Đặc biệt, nghiên cứu mới còn cho thấy, omega-3 có nhiều lợi ích hơn ta tưởng.

Một báo cáo tổng hợp vừa được công bố trên các tạp chí uy tín như Clinical Nutrition Journal of the American Heart Association đã phát hiện nồng độ omega-3 cao trong máu có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ khởi phát sớm, cải thiện sức khỏe sinh sản và ổn định nhịp tim.

Phát hiện từ các nghiên cứu mới

Các phát hiện quan trọng nhất được rút ra từ phân tích quy mô lớn như sau:

Dầu cá omega-3: Lợi ích bất ngờ từ nghiên cứu mới - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới phát hiện, nồng độ omega-3 cao trong máu có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, cải thiện sức khỏe sinh sản và ổn định nhịp tim

Ảnh: AI

Về trí não: Nghiên cứu bao gồm 217.122 người tham gia trong độ tuổi 40 - 64, sau 8,3 năm theo dõi đã phát hiện những người có nồng độ omega-3 và loại axit béo omega-3 DHA trong máu cao nhất đã giảm đáng kể nguy cơ mắc sa sút trí tuệ khởi phát sớm, theo Nutritional Outlook.

Về tim mạch: Một phân tích dữ liệu từ ngân hàng sinh học Anh UK Biobank cho thấy nồng độ omega-3 lưu thông trong máu cao liên quan đến việc giảm nguy cơ bị rối loạn nhịp tim.

Về thể lực: Một thử nghiệm trên các vận động viên nam sức bền đã phát hiện bổ sung dầu cá omega-3 giàu EPA và DHA trong 6 tuần giúp giảm cả nhịp tim khi tập luyện và giảm cảm giác gắng sức. Các tác giả cho biết đối với vận động viên, những thay đổi sinh lý phản ánh sự thích nghi của hệ tim mạch, giúp tim hoạt động hiệu quả hơn.

Về sức khỏe tâm thần: Nghiên cứu từ dữ liệu UK Biobank cũng chỉ ra người có nồng độ loại axit béo omega-3 DHA cao nhất có sức khỏe tâm thần tốt nhất. Người dẫn đầu nghiên cứu, tiến sĩ Aleix Sala-Vila, từ Viện Nghiên cứu Y khoa - Bệnh viện del Mar (IMIM) ở Barcelona (Tây Ban Nha), giải thích rằng axit béo omega-3 (đặc biệt là DHA) đóng vai trò bảo vệ hệ thần kinh mạnh mẽ.

Đối với sức khỏe sinh sản. Nghiên cứu phát hiện omega-3 hỗ trợ chất lượng tế bào trứng và thúc đẩy việc rụng trứng thông qua các tác động chống viêm và cải thiện sức khỏe tế bào.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, duy trì nồng độ omega-3 trong máu cao ở người lớn tuổi có thể là một phần chiến lược ngăn ngừa các bệnh lý về não, tim mạch và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, theo Nutritional Outlook.

Tin liên quan

Dầu cá omega-3: Uống bao lâu thì bắt đầu có tác dụng?

Dầu cá omega-3: Uống bao lâu thì bắt đầu có tác dụng?

Dầu cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 nổi tiếng, một loại dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất.

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá omega-3 OMEGA-3 sa sút trí tuệ ức khỏe sinh sản Nhịp tim axit béo omega-3 Tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận