Sức khỏe

Dầu cá omega-3: Uống bao lâu thì bắt đầu có tác dụng?

Thiên Lan
Thiên Lan
02/02/2026 00:09 GMT+7

Dầu cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 nổi tiếng, một loại dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất.

Viên uống dầu cá omega-3 thường được nhắc đến với lợi ích cho tim mạch. Sau đây, bác sĩ tim mạch sẽ phân tích các khía cạnh khoa học và mốc thời gian tác động của dầu cá đối với sức khỏe tim mạch.

Dầu cá hỗ trợ sức khỏe tim mạch như thế nào, bao lâu thì phát huy tác dụng?

Dầu cá chứa 2 loại axit béo omega-3 chính là EPA và DHA. Tuy nhiên, trước khi quyết định bổ sung, bạn cần lưu ý rằng các nghiên cứu không hứa hẹn hiệu quả cho tất cả mọi người.

Dầu cá omega-3: Uống bao lâu thì bắt đầu có tác dụng? - Ảnh 1.

Viên uống dầu cá omega-3 thường được nhắc đến với lợi ích cho tim mạch

Ảnh: AI

Bác sĩ Eugenia Gianos, Chủ tịch Hội đồng Phòng ngừa bệnh tim mạch thuộc Đại học Tim mạch Mỹ (ACC), cho biết: Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân mỡ máu cao, đặc biệt là mức chất béo trung tính - triglyceride rất cao, là những người gặt hái được nhiều lợi ích nhất từ việc bổ sung dầu cá, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nồng độ Triglyceride cao có thể làm tăng nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch, dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.

Bác sĩ Gianos nhấn mạnh sự khác biệt giữa dầu cá kê đơn và thực phẩm chức năng không kê đơn. Các sản phẩm kê đơn cung cấp liều lượng EPA cao hơn nhiều, giúp giảm viêm, ổn định mảng bám động mạch và đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim. Sử dụng thuốc dầu cá kê đơn có thể giảm triglyceride, trong khoảng 4 - 12 tuần.

Cách sử dụng dầu cá cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy để giảm mức triglyceride, liều thông thường là 2 gram, uống 2 lần mỗi ngày trong bữa ăn. Tuy nhiên, tốt nhất, người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung dầu cá, theo Eating Well.

Đối với đa số mọi người, tốt nhất nên hấp thu omega-3 thông qua thực phẩm. Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu, cá cơm, cá ngừ là những nguồn cung cấp tuyệt vời. Bác sĩ Gianos giải thích: Đây là khuyến nghị trong hướng dẫn suốt nhiều thập kỷ qua vì các nghiên cứu cho thấy lợi ích trong việc phòng ngừa bệnh tim và là cách lành mạnh để nạp các dưỡng chất bảo vệ quan trọng.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn cá 2 lần một tuần - nhằm hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà không cần dùng đến thực phẩm chức năng trong hầu hết các trường hợp.

Kết luận từ chuyên gia: Dầu cá kê đơn có thể mang lại lợi ích đo lường được trong vài tuần đối với người có triglyceride cao. Nhưng với phần lớn dân số, ăn cá thường xuyên là chiến lược mạnh mẽ và bền vững hơn để hỗ trợ trái tim.

