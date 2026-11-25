Đau cơ xương khớp thường gây nhức mỏi, căng cứng

Cử nhân phục hồi chức năng Trần Hữu Lộc, Đơn vị Điều trị Ban ngày - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết đau cơ xương khớp thường liên quan đến các cấu trúc như cơ, gân, dây chằng, khớp hoặc xương. Nhiều trường hợp thuộc nhóm đau cảm thụ đau, xuất hiện khi các thụ thể cảm nhận kích thích có hại được hoạt hóa do tổn thương hoặc nguy cơ tổn thương mô.

Đặc điểm thường gặp của loại đau này là cảm giác đau nhức, căng mỏi, tức hoặc cứng cơ. Cơn đau có thể tăng lên khi thực hiện một số động tác, mang vác vật nặng hoặc duy trì một tư thế trong thời gian dài.

Một số người còn cảm thấy đau rõ hơn khi ấn vào vùng cơ, gân hoặc khớp bị ảnh hưởng. Cơn đau có thể tập trung tại một vị trí hoặc lan sang những vùng lân cận. Chẳng hạn, sau nhiều giờ ngồi làm việc trước máy tính, một người bắt đầu cảm thấy đau mỏi vùng cổ vai gáy. Khi xoay cổ hoặc nâng vai, cảm giác căng đau tăng lên.

Ngoài ra, đau cơ xương khớp còn có thể gặp ở người mắc bệnh lý gân vùng khuỷu tay, viêm cân gan chân gây đau gót chân, thoái hóa khớp gối hoặc đau thắt lưng liên quan đến hoạt động cơ học. Tuy nhiên, chỉ dựa vào vị trí và cảm giác đau chưa đủ để xác định chính xác.

Đau cơ xương khớp thường gây nhức mỏi, căng cứng ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI CHATGPT

Đau như điện giật, bỏng rát, tê bì có thể liên quan đến thần kinh

Khác với đau cơ xương khớp thông thường, đau thần kinh xảy ra khi hệ thần kinh cảm giác bị tổn thương hoặc mắc bệnh lý. Tổn thương có thể liên quan đến rễ thần kinh, dây thần kinh ngoại biên, tủy sống hoặc não. Những biểu hiện có thể gặp:

Đau như điện giật, kim châm, bỏng rát hoặc đau nhói từng cơn.

Tê bì, kiến bò, châm chích hoặc giảm cảm giác ở một vùng da.

Đau có thể lan dọc theo một vùng của tay hoặc chân.

Một số người cảm thấy đau ngay cả khi da chỉ bị chạm nhẹ.

Có thể kèm yếu cơ nếu bệnh lý ảnh hưởng đến đường dẫn truyền vận động.

Ví dụ, người bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có thể đau từ cổ lan xuống vai, cánh tay hoặc bàn tay khi rễ thần kinh bị ảnh hưởng. Một số bệnh lý khác có thể gây đau thần kinh là hội chứng ống cổ tay, đau thần kinh sau zona hoặc đau thần kinh trung ương sau đột quỵ. Đau thần kinh cũng có thể khu trú ở một vùng nhỏ, không nhất thiết phải lan xa.

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Đau cơ xương khớp và đau thần kinh có thể xuất hiện cùng lúc

Đau nhức, căng mỏi thường gợi ý nguyên nhân liên quan đến cơ xương khớp, trong khi cảm giác đau như điện giật, bỏng rát, kèm tê bì hoặc rối loạn cảm giác có thể liên quan đến tổn thương thần kinh.

Tuy nhiên, hai loại đau này không hoàn toàn tách biệt. Chẳng hạn, người bị đau cổ vai gáy hoặc đau thắt lưng có thể vừa gặp tình trạng đau cơ xương khớp, vừa có biểu hiện đau do rễ thần kinh bị ảnh hưởng.

"Do đó, không nên chỉ dựa vào cảm giác đau để tự xác định nguyên nhân. Nếu cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường, người bệnh cần được thăm khám để chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị phù hợp", cử nhân Trần Hữu Lộc khuyến cáo.