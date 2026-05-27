Dấu hiệu cho thấy cổng sạc USB hư hỏng

Kiến Văn
27/05/2026 08:45 GMT+7

Cổng sạc USB hư hỏng thường xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc, nhưng không phải ai cũng nhận ra trước khi quá muộn.

Việc điện thoại không sạc được vào những thời điểm cần thiết có thể gây ra nhiều rắc rối cho người dùng. Trong khi một số có thể nghĩ rằng dây nguồn là lý do cho sự cố mà không biết mọi thứ đến từ cổng sạc USB. Vậy làm thế nào để xác định liệu cổng sạc USB trên điện thoại có bị hỏng hay không?

Trước tiên, người dùng nên kiểm tra bằng mắt thường. Nếu phát hiện các mối nối bị cong, gãy hoặc lỏng lẻo, có thể cổng sạc đã hỏng và cần được thay thế. Nếu không có dấu hiệu hư hỏng nào, người dùng vẫn có thể cứu vãn tình hình. Nguyên nhân đơn giản như cáp USB hoặc bộ sạc bị hỏng, hoặc cổng kết nối bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn.

Lý do điện thoại không thể sạc pin

Để kiểm tra, hãy sử dụng đèn pin xem xét các chân cắm trong cổng USB. Nếu bất kỳ chân nào bị cong hoặc gãy, tốt nhất người dùng nên mang thiết bị đến chuyên gia. Tương tự, nếu cổng USB bị rỉ sét hoặc lỏng lẻo, người dùng cũng cần sự can thiệp của chuyên gia.

Trong trường hợp cổng sạc trông vẫn ổn, hãy kiểm tra bộ sạc và cáp USB. Thử sạc thiết bị khác để xác định xem cáp hoặc bộ sạc có bị lỗi hay không. Nếu thiết bị khác cũng không sạc được, hãy thử kết nối với máy tính qua cổng USB. Nếu vẫn không có điện, người dùng nên mua một cáp USB-C chất lượng tốt. Nếu cáp hoạt động nhưng điện thoại vẫn không phản hồi, có thể người dùng cần mua một bộ sạc mới.

Đã đến lúc cần vệ sinh cổng USB

Vệ sinh cổng USB cũng là một cách đơn giản để khắc phục sự cố. Bụi bẩn và mảnh vụn có thể tích tụ trong cổng gây cản trở quá trình sạc. Người dùng có thể sử dụng khí nén để thổi sạch bụi hoặc dùng một chiếc tăm để nhẹ nhàng loại bỏ chất bẩn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không làm hỏng các chân tiếp xúc.

Nếu sau khi vệ sinh mà vấn đề vẫn không được giải quyết, tốt nhất người dùng nên nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Trong trường hợp xấu nhất, pin có thể bị lỗi và việc tự sửa chữa không phải là lựa chọn an toàn.

Cuối cùng, hãy sử dụng điện thoại một cách cẩn thận để tránh tình trạng cổng sạc USB bị hỏng trong tương lai. Tránh dùng sức quá mạnh khi cắm cáp và giữ cho cổng sạc luôn sạch sẽ nhằm giảm thiểu rủi ro không thể sạc điện thoại khi cần thiết.

