Những thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm làm chai pin smartphone

Việc nắm rõ thông tin về pin không chỉ giúp bạn sử dụng thiết bị an toàn mà còn kéo dài tuổi thọ pin, điều này quan trọng vì smartphone là thiết bị sử dụng hằng ngày.

Tuổi thọ pin Li-ion bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ, thời gian sử dụng và thói quen sạc. Đặc biệt, việc sạc pin đúng cách là rất quan trọng. Nhiều người thắc mắc liệu có thể sạc smartphone qua đêm hay không, có thể sử dụng bất kỳ bộ sạc nào và liệu sạc không dây có gây hại cho pin hay không. Những câu hỏi này dẫn đến nhiều quan niệm sai lầm cần được làm rõ.

Sử dụng smartphone khi đang sạc

Việc sử dụng smartphone trong khi sạc có thể làm giảm tốc độ sạc do điện thoại phải chia công suất giữa việc sạc và xả. Tuy nhiên, nếu chỉ thực hiện các tác vụ nhẹ như kiểm tra email hay lướt mạng xã hội, pin vẫn có thể hoạt động ổn định. Ngược lại, các tác vụ nặng như chơi game hay xem video 4K có thể tạo ra nhiệt, từ đó làm giảm tuổi thọ pin.

Lựa chọn bộ sạc phù hợp

Mặc dù người dùng có thể sử dụng bộ sạc giá rẻ, nhưng điều này có thể gây hại cho pin và thiết bị. Các bộ sạc không rõ nguồn gốc thường không điều chỉnh điện áp đúng cách, dẫn đến quá nhiệt và gây hư hỏng pin. Các chuyên gia khuyên người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc có chứng nhận, như MFi cho iPhone và USB-IF cho điện thoại Android.

Tránh xả pin đến 0%

Việc để pin xuống 0% trước khi sạc có thể gây hại cho tuổi thọ pin. Lý do vì khi pin gần hết, điện áp trở nên không ổn định, từ đó có thể dẫn đến hư hỏng. Tốt nhất là giữ mức sạc trong khoảng 20% đến 80% để bảo vệ pin.

Sạc qua đêm

Sạc pin smartphone qua đêm không còn là vấn đề lớn với các loại pin Li-ion hiện đại vì chúng có cơ chế ngăn sạc quá mức. Tuy nhiên, tốt hơn hết là người dùng không nên làm điều đó mỗi đêm. Một số điện thoại hiện đại có tính năng tối ưu hóa sạc giúp bảo vệ pin khi sạc qua đêm.

Sạc không dây

Mặc dù sạc không dây tiện lợi nhưng có thể tạo ra nhiều nhiệt hơn so với sạc có dây. Nếu sử dụng sạc không dây, người dùng được khuyến cáo hãy đảm bảo điện thoại luôn mát và tránh sử dụng ốp lưng dày.

Tóm lại, việc hiểu rõ về pin lithium-ion và thói quen sạc đúng cách sẽ giúp người dùng bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ pin. Hãy luôn lựa chọn bộ sạc chất lượng và chú ý đến nhiệt độ khi sạc để đảm bảo an toàn cho điện thoại mà chúng ta sử dụng.