Đồng hồ báo thức kiểu cũ trở lại sau nhiều năm bị điện thoại thay thế

Trong thời đại công nghệ số, nhiều người có thể nghĩ rằng các thiết bị cũ sẽ bị lãng quên, nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Một ví dụ điển hình là đĩa than đã trở lại mạnh mẽ và giờ đây, đồng hồ báo thức truyền thống cũng đang được giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Z, ưa chuộng.

Đồng hồ báo thức truyền thống giải quyết nhiều vấn đề hẹn giờ mà điện thoại thông minh gây ra ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Sự hồi sinh này không chỉ đơn thuần là một trào lưu hoài cổ. Nhiều người trẻ tuổi đang nhận ra rằng việc sử dụng đồng hồ báo thức truyền thống thay vì ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể.

Lợi thế rõ ràng nhất của đồng hồ báo thức truyền thống

Tác hại từ điện thoại thông minh đối với giấc ngủ ngày càng thể hiện rõ khi các nghiên cứu cho thấy chúng không được thiết kế để hỗ trợ giấc ngủ. Màn hình phát ra ánh sáng xanh có thể ức chế sản xuất melatonin, hormone giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, việc kiểm tra giờ trên điện thoại giữa đêm có thể khiến não bộ tỉnh táo, làm khó khăn cho việc trở lại giấc ngủ.

Bên cạnh đó, điện thoại cũng thường là nguồn gây căng thẳng, với các thông báo liên tục kích thích hệ thần kinh. Đây là lý do khiến người dùng luôn trong trạng thái cảnh giác, ngăn cản khả năng thư giãn. Nhiều người đã chuyển từ đồng hồ thông minh sang đồng hồ báo thức truyền thống cho biết họ cảm thấy được nghỉ ngơi và sảng khoái hơn khi thức dậy nhờ vào việc loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng bên cạnh giường ngủ.

Vì vậy, nếu đang tìm kiếm cách cải thiện chất lượng giấc ngủ và sự nghỉ ngơi của mình, hãy cân nhắc việc trở lại với đồng hồ báo thức truyền thống. Đôi khi, việc tối ưu hóa năng suất không chỉ là về công nghệ, mà còn là biết khi nào nên tạm gác điện thoại sang một bên.