Dấu hiệu đau cảnh báo cần phải ngừng tập luyện ngay

Nứt xương do áp lực là những vết nứt nhỏ hoặc vết bầm tím nghiêm trọng bên trong xương, thường do áp lực lặp đi lặp lại hoặc vận động quá mức. Không giống như gãy xương cấp tính do chấn thương đột ngột, nứt xương do áp lực phát triển dần dần. Điều này khiến người bệnh chủ quan, phớt lờ cơn đau, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nứt xương do áp lực vận động thường sẽ tiến triển qua thời gian, gây khó khăn khi tập luyện ẢNH MINH HỌA: AI

Nứt xương do áp lực vận động thường xuất hiện ở vận động viên... Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể xảy ra trong phòng gym cũng như bất kỳ ai có mức độ vận động thể chất cao hay tăng cường độ tập luyện đột ngột. Những dấu hiệu thường thấy cảnh báo nứt xương do áp lực gồm:

Cơn đau xuất hiện dần dần

Một trong những dấu hiệu đặc trưng của nứt xương do áp lực là cơn đau tăng dần ở một vị trí cụ thể. Cảm giác đau thường trở nên nặng hơn khi vị trí đó phải chịu lực.

Không giống như gãy xương cấp tính xảy ra do chấn thương đột ngột, nứt xương do áp lực gây ra cơn đau tăng lên theo thời gian khi tiếp tục vận động. Cơn đau này thường giảm khi nghỉ ngơi nhưng sẽ quay trở lại khi tiếp tục vận động. Ví dụ, những người chạy bộ có thể cảm thấy đau ngày càng tăng ở cẳng chân hoặc bàn chân trong khi chạy. Tuy nhiên, cơn đau sẽ thuyên giảm khi họ nghỉ ngơi.

Nhạy cảm khi chạm vào

Nhạy cảm ở vị trí bị tổn thương là một triệu chứng phổ biến của nứt xương do áp lực. Khi nhấn nhẹ vào vùng bị ảnh hưởng, người mắc sẽ cảm thấy đau, ngay cả khi chỉ dùng một lực nhỏ. Cơn đau này thường tập trung ở một điểm cụ thể trên xương, trong khi chấn thương cơ hoặc mô mềm sẽ gây đau lan rộng hơn.

Sưng và bầm tím

Một dấu hiệu nhận biết khác là sưng xung quanh vị trí nứt xương. Mặc dù vết sưng thường nhẹ nhưng lại kèm theo vết bầm tím hay sự đổi màu một chút trên da. Phản ứng viêm của cơ thể đối với chấn thương xương dẫn đến việc tích tụ dịch và gây sưng ở khu vực xung quanh.

Đau dù chỉ vận động bình thường

Khi nứt xương ở mức nặng, cơn đau sẽ ập đến không chỉ trong lúc tập luyện, vận động mạnh mà còn cả khi thực hiện các hoạt động hằng ngày. Các hành động đơn giản như đi bộ, đứng trong thời gian dài cũng có thể gây khó chịu. Điều này cho thấy chấn thương đang trở nên nghiêm trọng hơn và cần được xử lý ngay để tránh tổn thương thêm, theo Medical News Today.