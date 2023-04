Dấu hiệu rạn nứt vì vụ rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc

Tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 18.4 (giờ Mỹ), ông Jedidiah Royal, Phó trợ lý thường trực Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khẳng định vụ rò rỉ tài liệu mật mới nhất sẽ không làm thay đổi việc triển khai chiến lược của Mỹ tại khu vực. Phát biểu này nhằm phản hồi thông tin cho rằng tình báo Mỹ nghe lén cuộc đối thoại của quan chức an ninh quốc gia Hàn Quốc, đồng minh then chốt của Mỹ tại khu vực trên, theo báo Stars and Stripes. Chưa rõ phản ứng của chính quyền Seoul, nhưng các "đối tượng" bị nghe lén khác đã có phát biểu chính thức.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong một cuộc họp của Đại hội đồng hồi tháng 3.2023 Reuters

Hôm qua, Reuters dẫn lời phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho hay: "LHQ chính thức bày tỏ sự quan ngại về những bài báo gần đây cho thấy những cuộc trao đổi của tổng thư ký và các quan chức cấp cao khác của LHQ trở thành đối tượng theo dõi và can thiệp của chính quyền Mỹ".

Theo ông Dujarric, LHQ khẳng định rằng những hành động như thế không phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ theo quy định của Hiến chương LHQ lẫn Công ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của LHQ.

Trung Quốc sẵn sàng tung UAV do thám siêu thanh ? Tờ The Washington Post cũng dẫn tài liệu bị rò rỉ cho hay Lầu Năm Góc nắm được thông tin Trung Quốc đã di chuyển máy bay không người lái (UAV) siêu thanh do thám tầm cao đến một căn cứ không quân ở miền đông nước này. Tờ báo dẫn ảnh chụp vệ tinh ngày 9.8.2022 của Cơ quan Tình báo - Địa lý quốc gia Mỹ cho thấy hai chiếc UAV WZ-8, đạt vận tốc 3 lần tốc độ âm thanh, đã có mặt ở căn cứ cách Thượng Hải khoảng 560 km. Theo phân tích của Mỹ, quân đội Trung Quốc vào thời điểm đó gần như chắc chắn đã thiết lập đơn vị UAV đầu tiên tại căn cứ trực thuộc Chiến khu Đông bộ. Tài liệu cho thấy những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ quân sự có thể cho phép Trung Quốc đặt vào tầm ngắm các tàu chiến của Mỹ di chuyển xung quanh Đài Loan cũng như những căn cứ quân sự tại khu vực. Phía Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa phản hồi về những thông tin trên.

Phản ứng chính thức của LHQ được đưa ra sau khi một loạt bài báo dẫn tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Washington theo dõi sát sao các cuộc trao đổi giữa Tổng thư ký Guterres và các trợ lý của ông. Tuần trước, BBC đưa tin Mỹ cảm thấy ông Guterres dường như ngả về lợi ích của Nga trong quá trình làm trung gian dẫn đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga và Ukraine. Phía Mỹ cho rằng ông Guterres vẫn muốn xúc tiến thỏa thuận ngay cả khi điều đó đồng nghĩa phải đáp ứng những lợi ích của Moscow.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cáo buộc Lầu Năm Góc đã nghe lén chính phủ nước này dựa trên nội dung tài liệu rò rỉ bị tung lên mạng. Nhà lãnh đạo Mexico cho biết ông sẽ xúc tiến nỗ lực bảo mật thông tin của quân đội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. "Chúng tôi hiện chuẩn bị bảo vệ thông tin của Hải quân và Bộ Quốc phòng, bởi vì chúng tôi là mục tiêu của chiến dịch do thám do Lầu Năm Góc tiến hành", AFP dẫn lời ông Lopez Obrador.

Nhà Trắng chưa bình luận về các phát biểu của Tổng thống Mexico và quan chức LHQ. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói Bộ Quốc phòng Mỹ có mối quan hệ hợp tác phòng thủ mạnh mẽ với Lục quân và Hải quân Mexico, đồng thời nhấn mạnh các bên cùng đối phó các thách thức chung trong khi tôn trọng chủ quyền và chương trình chính sách đối ngoại của nhau.