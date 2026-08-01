Đâu là nhóm nhạc kiếm tiền giỏi nhất của các 'ông lớn' Kpop trong năm 2025?

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các "ông lớn" Kpop gồm HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment. Dù thị trường album không còn tăng trưởng nóng như giai đoạn trước, các chuyến lưu diễn quốc tế, hoạt động biểu diễn và kinh doanh bản quyền vẫn giúp nhiều công ty ghi nhận kết quả tài chính khả quan.

HYBE vẫn dẫn đầu ngành giải trí Hàn Quốc

Trái với một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, HYBE vẫn giữ vững vị trí số một về doanh thu trong năm 2025.

BTS được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương hiệu lớn nhất của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong nhiều năm tiếp theo Ảnh: Reuters

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được Music Business Worldwide dẫn lại, tập đoàn đạt doanh thu 2.649,9 tỉ won (khoảng 1,86 tỉ USD), tăng 17,5% so với năm trước và thiết lập mức doanh thu thường niên cao nhất trong lịch sử. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các chuyến lưu diễn toàn cầu, doanh thu từ tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và hoạt động của các công ty con.

Trong hệ sinh thái HYBE, BigHit Music tiếp tục là đơn vị đóng góp doanh thu lớn nhất. Dù nhiều thành viên vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm 2025, BTS vẫn chứng minh sức hút thương mại vượt trội thông qua doanh thu từ âm nhạc, bản quyền, vật phẩm chính hãng (merchandise) và các hoạt động toàn cầu.

Bên cạnh đó, SEVENTEEN tiếp tục là trụ cột của PLEDIS Entertainment, còn ENHYPEN, ILLIT và TWS đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của các công ty con khác thuộc HYBE.

aespa và NCT tiếp tục là trụ cột của SM Entertainment

SM Entertainment cũng có một năm kinh doanh tích cực khi duy trì đà tăng trưởng nhờ các nghệ sĩ chủ lực.

aespa tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop với chuỗi hoạt động quốc tế sôi nổi và sức hút ổn định trên nhiều thị trường lớn Ảnh: Reuters

Trong đó, aespa và NCT tiếp tục là hai cái tên đóng góp lớn nhất thông qua các chuyến lưu diễn quốc tế, doanh số album cùng hoạt động bán vật phẩm chính thức. Ngoài hai nhóm nhạc này, RIIZE, EXO, Red Velvet và TVXQ cũng góp phần giúp SM duy trì vị thế là một trong những công ty giải trí có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc.

TWICE và Stray Kids giữ vững vị thế tại JYP

JYP Entertainment khép lại năm 2025 với doanh thu kỷ lục 821,9 tỉ won, tăng 36,6% so với năm trước, đồng thời ghi nhận mức doanh thu cao nhất trong lịch sử công ty.

Hai "cỗ máy kiếm tiền" lớn nhất của JYP tiếp tục là TWICE và Stray Kids. Các chuyến lưu diễn quy mô sân vận động, doanh số merchandise cùng lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo giúp hai nhóm nhạc này duy trì nguồn thu ổn định cho công ty trong suốt năm qua. Ngoài ra, ITZY, NMIXX và DAY6 cũng đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của JYP.

BLACKPINK tạo cú hích lớn cho YG Entertainment

YG Entertainment là một trong những công ty có sự phục hồi đáng chú ý nhất trong năm 2025. Theo báo cáo tài chính, doanh thu của công ty đạt khoảng 1.000 tỉ won, đánh dấu sự cải thiện rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng chậm trước đó.

Giới phân tích nhận định BLACKPINK chính là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy kết quả kinh doanh của YG nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đạt thành công lớn.

Bên cạnh BLACKPINK, BABYMONSTER và TREASURE cũng đóng góp tích cực thông qua các hoạt động quảng bá album, biểu diễn trực tiếp và tổ chức concert, giúp mở rộng nguồn thu của công ty.

Doanh thu không chỉ đến từ album

Báo cáo tài chính của các công ty cho thấy doanh thu của ngành Kpop hiện không còn phụ thuộc chủ yếu vào việc bán album như trước.

Theo Music Business Worldwide, các chuyến lưu diễn toàn cầu, concert, fan meeting, bản quyền nội dung, merchandise và hoạt động kinh doanh sở hữu trí tuệ (IP) đang trở thành những nguồn thu quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh của các công ty giải trí. HYBE, chẳng hạn, ghi nhận doanh thu từ mảng biểu diễn đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025 với gần 764 tỉ won sau khi tổ chức 279 sự kiện trên toàn cầu.

Những kết quả này cho thấy, dù thị trường Kpop đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, các nhóm nhạc chủ lực vẫn là nền tảng giúp "Big 4" duy trì vị thế và tạo ra nguồn doanh thu hàng đầu cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.