Đâu là 'thước đo' thực sự của một bệnh viện hiện đại?

Ngày 17.7, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026 với chủ đề "Vươn tầm chuyên sâu - kết nối cộng đồng", quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ trao đổi các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện.

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh: Năm 2026 là giai đoạn chuyển mình quan trọng của ngành y tế khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, cùng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và quản trị dựa trên dữ liệu. Trong bối cảnh đó, bệnh viện đa khoa không chỉ là nơi khám, chữa bệnh mà còn phải trở thành trung tâm tri thức, đào tạo, đổi mới sáng tạo và hạt nhân chuyên môn hỗ trợ y tế cơ sở.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh y tế chuyên sâu thực sự có ý nghĩa khi kết quả chuyên môn đến được với người dân ẢNH: BVCC

Ông cho rằng một bệnh viện hiện đại không chỉ được đánh giá qua quy mô hay kỹ thuật mà còn ở năng lực nghiên cứu khoa học. Mỗi ca bệnh khó, quy trình cải tiến hay ứng dụng công nghệ đều có thể trở thành đề tài nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn. Vì vậy, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh cần tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu lâm sàng, dịch tễ học, chất lượng bệnh viện và mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu.

Theo ông Vĩnh Châu, "vươn tầm chuyên sâu" chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết quả chuyên môn đến được với người dân. Vì vậy, bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, trung tâm y tế khu vực, mạng lưới cấp cứu 115 và đội ngũ chăm sóc sức khỏe cộng đồng để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị và quản lý bệnh mạn tính.

Bệnh viện đa khoa Bình Chánh đã thực hiện kỹ thuật thông tim can thiệp ẢNH: DUY TÍNH

Hiện ngành y tế TP.HCM đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân và thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đổi mới y tế cơ sở. Các bệnh viện đa khoa khu vực được giao hỗ trợ trạm y tế triển khai khám sức khỏe toàn dân, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo không thay thế bác sĩ nhưng sẽ trở thành công cụ quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh viện và nghiên cứu khoa học. Các bệnh viện cần chuẩn hóa hồ sơ bệnh án điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng cao và khai thác dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ông tin tưởng Bệnh viện đa khoa Bình Chánh sẽ tiếp tục phát triển, từng bước trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại, có chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu và giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe khu vực cửa ngõ phía tây nam TP.HCM.