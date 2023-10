Đau lưng lan ra ngực khi đang chạy xe, người đàn ông suýt tử vong

Ông C. nhập viện vào một cơ sở y tế gần nhà điều trị với chẩn đoán lao phổi đang tiến triển, phình động mạch chủ ngực đoạn xuống. Sau đó, bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định với tình trạng đau lưng trái, lan nhói trước ngực.

Ngày 19.10, tiến sĩ - bác sĩ Tiêu Chí Đức, Phó trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, qua khám bệnh, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân trong tình trạng hết sức nguy hiểm do khối phình tại động mạch chủ ngực có khả năng đã vỡ, thêm vào tình trạng 2 phổi ông C. rất xấu do bị lao, có nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào.

Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực mạch máu - bướu cổ, khoa Nội hô hấp, X-quang can thiệp hội chẩn khẩn trương để tìm giải pháp điều trị phù hợp.



Cùng lúc 2 khối phình động mạch chủ

"Tình trạng của người bệnh lúc này là hết sức nguy hiểm vì kết quả CT cho thấy hình ảnh 2 khối phình động mạch chủ ngực. Trong đó, khối phình thứ nhất đã vỡ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị lúc này cũng rất nan giải vì phổi người bệnh đang rất xấu do lao tiến triển, vì vậy phẫu thuật cần gây mê gần như khó có thể thành công", bác sĩ Đức cho hay.

Sau khi hội chẩn, tham khảo ý kiến các chuyên gia, các bác sĩ quyết định phương án điều trị phù hợp là can thiệp qua đường ống thông stent graft.

Bác sĩ sẽ tiến hành thông qua động mạch đùi ở bẹn lên tới vị trí khối phình và đặt cố định trong lòng động mạch. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn giúp giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng thấp hơn so với phẫu thuật mở.

Hình ảnh mạch máu trước và sau (phải) khi được can thiệp BSCC

Tăng huyết áp cũng có thể khiến người bệnh tử vong

Bác sĩ Đức cho biết, bệnh nhân bị vỡ túi phình động mạch chủ xuống nhưng nhờ có các cấu trúc xung quanh như cột sống, phổi khu trú giữ lại, dù khá mong manh. Nhờ đó người bệnh còn giữ được tính mạng, chỉ cần một tác động nhẹ như huyết áp tăng hay dằng sốc người bệnh là có thể gây toác khối máu tụ, tính mạng sẽ bị đe dọa. Hơn nữa phổi của người bệnh lại đang bị tổn thương. Đó là những thách thức đòi hỏi ê kíp phải có kinh nghiệm với kỹ thuật thành thạo, nắm rất chắc giải phẫu để can thiệp thành công.

"Chúng tôi đã phải 'nín thở' từ khi tiếp nhận người bệnh cho đến khi bung được ống ghép nối ngang qua 2 đầu mạch máu, cách ly được khối phình vỡ thì mới thở phào biết là đã có thể giữ được sinh mạng cho người bệnh", bác sĩ Đức chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N.H

Người bệnh sau đó được chuyển về khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu tiếp tục theo dõi điều trị. Quá trình hậu phẫu cũng được theo dõi sát sao để đề phòng biến chứng có thể xảy ra. Kết quả chụp CT kiểm tra lại cho thấy động mạch chủ ngực tại vị trí vỡ trước đó đã được hồi phục ổn định. Sau 2 tuần điều trị, hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ Đức cho biết, phình động mạch chủ là bệnh lý thường gặp hiện nay, bệnh thường xảy ra ở những người lớn tuổi có các bệnh đi kèm như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thói quen hút thuốc lá…, khi khối phình diễn tiến vỡ ra, khả năng gây tử vong cho người bệnh là rất cao. Người bệnh có những yếu tố nguy cơ nên đến cơ sở y tế để khám tầm soát phát hiện bệnh sớm để được điều trị.