Đau lưng ở dân văn phòng: Đừng đợi cột sống 'lên tiếng’ mới đi khám

Chị H. (35 tuổi, làm kế toán) thường ngồi trước máy tính từ 8 - 9 giờ mỗi ngày. Khoảng 3 tháng gần đây, chị H. đau âm ỉ vùng thắt lưng, đôi khi kèm căng mỏi cổ vai gáy vào cuối buổi làm việc. Cơn đau giảm sau khi nghỉ ngơi nhưng tái phát vào hôm sau.

Vì lo lắng, chị từng nằm nghỉ nhiều, tự mua đai lưng và nghĩ rằng mình cần chụp cộng hưởng từ (MRI) để kiểm tra.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Cao Thanh Ngọc thăm khám cột sống, đánh giá tư thế và các dấu hiệu lâm sàng nhằm xác định nguyên nhân đau lưng và đưa ra hướng điều trị phù hợp Ảnh: BVCC

Tuy nhiên theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Cao Thanh Ngọc, Trưởng khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, việc nằm nghỉ kéo dài có thể làm suy giảm sức cơ và khiến quá trình hồi phục chậm hơn.

Không phải trường hợp đau lưng nào cũng cần chụp X-quang hoặc MRI, mà nên được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ. Đai lưng cũng không phải biện pháp nên sử dụng thường quy trong đau thắt lưng mạn tính. Khi cần dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc giãn cơ, người bệnh nên tuân theo hướng dẫn chuyên môn, tránh tự ý sử dụng kéo dài.

Ngồi “thẳng” nhưng bất động lâu chưa chắc tốt

Bác sĩ Thanh Ngọc cho hay, ngồi lâu, đặc biệt trong tư thế cúi đầu, gù lưng hoặc trượt người về phía trước, làm tăng áp lực lên đĩa đệm và khiến các cơ vùng cổ, vai, lưng phải hoạt động liên tục để giữ thăng bằng.

Ngoài ra, ghế thiếu điểm tựa thắt lưng, màn hình đặt quá thấp, bàn phím và chuột bố trí xa, cùng các thói quen như bắt chéo chân, ít vận động, thừa cân, căng thẳng… đều có thể khiến cơn đau xuất hiện hoặc kéo dài.

Vì vậy, bác sĩ nhấn mạnh việc chỉ ngồi thật thẳng nhưng bất động nhiều giờ vẫn chưa đủ để bảo vệ cột sống. Cần điều chỉnh đồng thời tư thế, không gian làm việc và duy trì vận động hằng ngày.

Các cách giảm áp lực lên cột sống khi ngồi

Theo bác sĩ Ngọc, một góc làm việc được bố trí phù hợp có thể giúp giảm áp lực lên hệ cơ xương khớp.

Màn hình máy tính nên được đặt sao cho cạnh trên gần ngang tầm mắt và cách người ngồi khoảng một cánh tay, qua đó hạn chế việc cúi đầu hoặc rướn cổ kéo dài.

Khi sử dụng máy tính xách tay trong thời gian dài, nên kê cao màn hình và kết hợp bàn phím, chuột rời.

Ghế nên có phần tựa nâng đỡ đường cong vùng thắt lưng và một gối nhỏ đặt sau lưng. Bàn phím và chuột cần được bố trí đủ gần để hai vai thả lỏng, khuỷu tay ở tư thế thoải mái, hai bàn chân đặt vững trên sàn hoặc trên bục kê chân.

Sau mỗi 30 - 45 phút làm việc, nên đứng dậy khoảng 1 - 2 phút để đi lại hoặc vận động nhẹ.

Các động tác như ngửa đầu nhẹ về sau, mở rộng lồng ngực, đưa hai bả vai lại gần nhau, xoay thân mình hoặc vươn hai tay cũng có thể thực hiện ngay tại bàn làm việc để giảm căng cơ và duy trì sự linh hoạt của cột sống.

Người bệnh cần đi khám sớm nếu cơn đau kèm theo tê bì hoặc châm chích lan xuống cánh tay, đùi hay cẳng chân; yếu cơ, cầm đồ vật dễ rơi hoặc đi lại thường xuyên vấp ngã; đau tăng về đêm hoặc không cải thiện sau 4 - 6 tuần.