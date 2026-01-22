Đậu ô tô trước quán 1 tiếng, chủ xe nói gì khiến chủ quán 'không nỡ giận'?

Theo đó, clip về chuyện đậu ô tô trước quán ăn được chị Thu Cà, sống ở TP.Hải Phòng (Hải Dương cũ) chia sẻ lên mạng xã hội nửa cuối tháng 1.2026, đang nhận về hơn 50.000 lượt thích, bình luận và 4 triệu lượt xem của cư dân mạng.

Clip về tình huống đậu ô tô trước quán ăn bất ngờ nhận về 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi câu nói của chủ xe sau khi trở lại khiến chủ quán "không nỡ giận" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung clip ghi lại cảnh một ô tô màu đỏ đậu chắn trước một cửa hàng đang buôn bán đồ ăn. Buổi chiều, một người phụ nữ nhận mình là chủ xe quay lại liền nói với chủ quán đầy chân thành: "Chị ơi! Em xin lỗi nhé, em đỗ xe ở đây. Em không biết nhà mình mở cửa. Vâng! Vâng! Em xin cảm ơn chị!".

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người đăng clip cũng là chủ cửa hàng bị đậu xe phía trước. Chị Thu Cà bày tỏ: "Đấy! Cũng là một sự bất tiện, cũng là đỗ đường "nhà nước", cũng là một câu nói. Mặt bằng người ta thuê để làm ăn, mất tiền thuê nên không bảo đỗ xe đâu cũng được.

Dù người ta để xe hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng cách người ta nói, sự lịch sự của người ta khiến tôi không thể nói gì hơn và nguôi giận ngay sau đó! Họ có việc cần mới như vậy, mình cũng phải làm ăn, nhất lại là giờ cao điểm bán hàng, khách vào. Nhưng họ dễ thương quá tui không giận nổi luôn!".

Người trong cuộc chia sẻ gì?

Chị Thu Cà xác nhận với phóng viên nội dung chị chia sẻ trên mạng xã hội là đúng sự thật. Thuê mặt bằng buôn bán, chị cảm thấy rất giận và khó chịu khi không ít lần ô tô đậu trước cửa hàng, ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh.

Trong vụ việc chị chia sẻ clip lên mạng xã hội, chị chủ nói rằng sau những lời nói chân tình của chủ xe, chị đã nguôi giận ngay lập tức. Chị cũng hiểu và thông cảm khi biết rằng chủ xe cũng không cố ý, vì thời điểm họ đỗ xe, cửa hàng chị cũng chưa mở cửa.

Chị chủ bày tỏ sự bất ngờ khi clip chia sẻ một tình hình huống dễ thương của mình lại nhận được sự quan tâm quá lớn của cư dân mạng. Sau đó, chủ xe cũng chia sẻ thêm bên dưới bài đăng của chị Thu Cà:

"Em là cán bộ của một ngân hàng. Lúc này là em đi mở tài khoản, em không biết cửa hàng chị Thu Cà sẽ mở nên đã đỗ xe chắn trước cửa, ảnh hưởng đến quán của chị. Lúc đó em hoảng lắm, mà may sao chị chủ dễ tính vô cùng, em không bị mắng hay nhận lại câu nặng lời nào.

Một lần nữa em rất cám ơn chị và chúc tiệm của chị luôn đắt hàng! Hôm nay em có quay lại khu vực này nhưng đã tìm được điểm đỗ khác, không ảnh hưởng đến nhà ai và ảnh hưởng đến giao thông rồi ạ!".

Từ đây, cư dân mạng bình luận rôm rả về câu chuyện đậu xe trước cửa hàng, trước nhà. Theo nhiều người, chỉ cần mọi người dành cho nhau chút cảm thông, chia sẻ và đặt mình trong hoàn cảnh của nhau để thấu hiểu thì sẽ không còn những tranh cãi và tiêu cực xung quanh chuyện đậu xe này.

Tài khoản Trọng Trung bình luận: "Việc em gái xin lỗi rất đúng và nhân văn. Tuy đỗ ngoài đường nhưng trước cửa nhà người ta làm ăn, mình lịch sự không mất gì câu nói, mà họ cũng vui vẻ". "Bực đến mấy cũng phải cười trừ vì sự tinh tế của em gái chủ xe!", anh Bùi Mạnh Thắng bình luận vui.

