Ông Trump đăng tin nhắn riêng tư với lãnh đạo châu Âu lên mạng xã hội

Ngày 20.1, Tổng thống Donald Trump công bố tin nhắn riêng tư của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tài khoản mạng xã hội Truth Social. "Chào bạn của tôi, chúng ta hoàn toàn nhất trí về Syria, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời về Iran, nhưng tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland", Tổng thống Macron viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hồi tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Pháp đưa ra 2 đề nghị nhằm "xây dựng những điều tuyệt vời". Thứ nhất, ông nói có thể sắp xếp một cuộc họp của nhóm G7 tại Paris vào chiều 22.1 sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và sẽ mời phía Ukraine, Đan Mạch, Syria và cả Nga.

Kế đó, ông Macron đề nghị ăn tối cùng ông Trump tại Paris vào ngày 22.1 trước khi chủ nhân Nhà Trắng trở về Mỹ, theo nội dung tin nhắn.

Sau đó, ông Trump đăng tin nhắn từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte, trong đó vị cựu Thủ tướng Hà Lan khen ngợi thành tựu kinh ngạc của ông Trump tại Syria, ý nhắc đến thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ Syria và lực lượng SDF ngày 20.1.

"Tôi sẽ dùng những tiếp xúc truyền thông của mình tại Davos để nêu bật nỗ lực của ngài tại đó (Syria - NV), tại Gaza và tại Ukraine. Tôi cam kết tìm ra hướng đi về Greenland. Mong sớm gặp ngài", ông Rutte viết.

Hành động hiếm thấy trong quy tắc ngoại giao nói trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đang căng thẳng về việc ông Trump muốn sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ của Đan Mạch. Trước đó, ông tuyên bố sẽ đánh thuế 8 nước châu Âu, gồm Đan Mạch và Pháp, từ ngày 1.2 và nói chỉ bãi bỏ khi mua được Greenland.

Những tin nhắn nói trên cho thấy dù bên ngoài, châu Âu phản ứng mạnh mẽ nhưng đằng sau hậu trường vẫn mềm mỏng và tìm cách đối thoại với Tổng thống Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post, ông Trump nói rằng những tin nhắn đó đã chứng minh luận điểm của ông là đúng. Ông cho rằng ông Macron và ông Rutte khen ngợi nỗ lực của mình tại Syria vì "tôi đã làm tốt công việc". "Bạn biết tôi đã làm gì không? Tôi đã ngăn một cuộc vượt ngục", ông nói. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ không dự hội nghị G7 tại Paris dù nhấn mạnh vẫn giữ quan hệ tốt với các lãnh đạo Pháp, Anh.

Cũng trong vài ngày qua, ông Trump đăng tải những bức ảnh chế lên mạng xã hội trong đó cho thấy ông cắm cờ Mỹ trên vùng đất được cho là "Greenland - lãnh thổ Mỹ từ năm 2026". Một bức ảnh chụp cuộc gặp giữa ông và các lãnh đạo châu Âu và Ukraine hồi năm 2025 cũng được chỉnh sửa với tấm bản đồ cho thấy cờ Mỹ trên Canada, Greenland và Venezuela.