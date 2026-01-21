Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump đăng tin nhắn riêng tư với lãnh đạo châu Âu lên mạng xã hội

Vi Trân
Vi Trân
21/01/2026 09:44 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ nhiều tin nhắn riêng tư với một số lãnh đạo châu Âu lên mạng xã hội giữa những căng thẳng liên quan Greenland.

Ngày 20.1, Tổng thống Donald Trump công bố tin nhắn riêng tư của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tài khoản mạng xã hội Truth Social. "Chào bạn của tôi, chúng ta hoàn toàn nhất trí về Syria, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời về Iran, nhưng tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland", Tổng thống Macron viết.

Ông Trump đăng tin nhắn riêng tư với lãnh đạo châu Âu lên mạng xã hội- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hồi tháng 8.2025

ẢNH: REUTERS

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Pháp đưa ra 2 đề nghị nhằm "xây dựng những điều tuyệt vời". Thứ nhất, ông nói có thể sắp xếp một cuộc họp của nhóm G7 tại Paris vào chiều 22.1 sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và sẽ mời phía Ukraine, Đan Mạch, Syria và cả Nga.

Kế đó, ông Macron đề nghị ăn tối cùng ông Trump tại Paris vào ngày 22.1 trước khi chủ nhân Nhà Trắng trở về Mỹ, theo nội dung tin nhắn. 

Sau đó, ông Trump đăng tin nhắn từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte, trong đó vị cựu Thủ tướng Hà Lan khen ngợi thành tựu kinh ngạc của ông Trump tại Syria, ý nhắc đến thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ Syria và lực lượng SDF ngày 20.1.

"Tôi sẽ dùng những tiếp xúc truyền thông của mình tại Davos để nêu bật nỗ lực của ngài tại đó (Syria - NV), tại Gaza và tại Ukraine. Tôi cam kết tìm ra hướng đi về Greenland. Mong sớm gặp ngài", ông Rutte viết.

Hành động hiếm thấy trong quy tắc ngoại giao nói trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đang căng thẳng về việc ông Trump muốn sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ của Đan Mạch. Trước đó, ông tuyên bố sẽ đánh thuế 8 nước châu Âu, gồm Đan Mạch và Pháp, từ ngày 1.2 và nói chỉ bãi bỏ khi mua được Greenland.

Những tin nhắn nói trên cho thấy dù bên ngoài, châu Âu phản ứng mạnh mẽ nhưng đằng sau hậu trường vẫn mềm mỏng và tìm cách đối thoại với Tổng thống Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post, ông Trump nói rằng những tin nhắn đó đã chứng minh luận điểm của ông là đúng. Ông cho rằng ông Macron và ông Rutte khen ngợi nỗ lực của mình tại Syria vì "tôi đã làm tốt công việc". "Bạn biết tôi đã làm gì không? Tôi đã ngăn một cuộc vượt ngục", ông nói. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ không dự hội nghị G7 tại Paris dù nhấn mạnh vẫn giữ quan hệ tốt với các lãnh đạo Pháp, Anh.

Cũng trong vài ngày qua, ông Trump đăng tải những bức ảnh chế lên mạng xã hội trong đó cho thấy ông cắm cờ Mỹ trên vùng đất được cho là "Greenland - lãnh thổ Mỹ từ năm 2026". Một bức ảnh chụp cuộc gặp giữa ông và các lãnh đạo châu Âu và Ukraine hồi năm 2025 cũng được chỉnh sửa với tấm bản đồ cho thấy cờ Mỹ trên Canada, Greenland và Venezuela.

Tin liên quan

Điện Kremlin: Ông Trump sẽ đi vào lịch sử nếu kiểm soát Greenland

Điện Kremlin: Ông Trump sẽ đi vào lịch sử nếu kiểm soát Greenland

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Donald Trump có thể đi vào lịch sử của nước Mỹ và thế giới, nếu nhà lãnh đạo Mỹ thâu tóm hòn đảo Greenland.

Trượt giải Nobel, ông Trump nói 'không có nghĩa vụ chỉ nghĩ tới hòa bình'

Ông Trump áp thuế lên 8 nước châu Âu, quyết mua được Greenland

Khám phá thêm chủ đề

Trump greenland Syria macron Diễn đàn kinh tế Davos
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận