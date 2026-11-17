Đầu tư cho người thầy, nâng cao chất lượng người học

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục ĐH. Khi tri thức ngày càng dễ tiếp cận, giá trị của người thầy không còn chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức mà còn ở khả năng định hướng tư duy, tổ chức hoạt động học tập và giúp sinh viên (SV) biết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Chia sẻ về vấn đề này, lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang (VLU) cho biết: "Trường xác định phát triển đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược nâng cao chất lượng, vì thế chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để giảng viên chủ động thích ứng với những thay đổi của môi trường giáo dục".

Toàn cảnh Trường ĐH Văn Lang ẢNH: T.M

Đến nay, 100% giảng viên VLU đã tham gia các chương trình nâng cao năng lực số với những kết quả thực chất. Cụ thể, trên nền tảng Coursera, trường ghi nhận 1.170 giảng viên tham gia cùng hơn 5.000 lượt hoàn thành các khóa học kỹ năng. Song song đó, thông qua hệ sinh thái Microsoft, VLU đã tạo điều kiện cho gần 1.900 cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các chương trình của Microsoft như Microsoft Innovative Educator, Microsoft Certified Educator, Power BI và Excel Mastery. Đội ngũ cũng được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình học tập về AI, phân tích dữ liệu, Microsoft Copilot, qua đó cập nhật kiến thức và mở rộng năng lực trong công việc.

Đặc biệt, sự chuyển biến của đội ngũ đã mang lại những dấu ấn đậm nét cho nhà trường. Tiếp nối thành tựu là cơ sở giáo dục ĐH đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu Microsoft Showcase School (Trường học điển hình của Microsoft 2025-2026), VLU tiếp tục được công nhận là Microsoft Elevate Showcase School (Trường học điển hình nâng cao của Microsoft) trong năm học 2026-2027. Hiện tại, mạng lưới sư phạm của trường đã quy tụ hàng trăm giảng viên đạt các danh hiệu Chuyên gia Giáo dục sáng tạo cấp cao từ Microsoft.

Đằng sau những con số và danh hiệu là một định hướng có ý nghĩa lâu dài: Nâng cao năng lực người thầy để tạo ra những chuyển biến trong chất lượng học tập của SV.

Môi trường học tập gắn với thực tiễn

Chất lượng đào tạo cần được hình thành từ những trải nghiệm học tập cụ thể, nơi SV có điều kiện chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng và từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp. Với định hướng đó, Trường ĐH Văn Lang tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt, phù hợp với đặc thù đào tạo của từng nhóm ngành.

Một không gian học tập hiện đại của sinh viên Trường ĐH Văn Lang ẢNH: T.M

Ở lĩnh vực sức khỏe, SV được tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm và không gian thực hành phục vụ việc rèn luyện chuyên môn. Với các ngành du lịch và dịch vụ, những phòng thực hành nghiệp vụ và công cụ mô phỏng tạo điều kiện để người học làm quen với quy trình, yêu cầu của môi trường làm việc. Trong khi đó, SV các ngành truyền thông, báo chí và nghệ thuật có cơ hội thực hành tại hệ thống studio, phòng thu, phim trường và không gian sản xuất chuyên ngành.

Để chuyển hóa năng lực số thành kết quả thực tiễn, Trường ĐH Văn Lang đưa vào vận hành Trung tâm Kiến tạo Đổi mới & Tác động. Trung tâm hoạt động như một hệ sinh thái khép kín, hỗ trợ chu trình sáng tạo của giảng viên và SV đi qua từng giai đoạn chuyên biệt. Người học có thể phát triển ý tưởng, thử nghiệm và cộng tác cùng AI để mô phỏng các tình huống phức tạp. Những dự án có tính khả thi sẽ tiếp tục được ươm tạo và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp nhằm đưa vào thực tế. Các công trình hoàn thiện sẽ được giới thiệu tại không gian mở Learning Gallery, tạo thành vòng lặp chia sẻ tri thức và thúc đẩy văn hóa đổi mới liên tục trong cộng đồng.

"Việc học vì thế được mở rộng ra ngoài phạm vi tiếp nhận kiến thức trên giảng đường. SV còn được khuyến khích chủ động tìm tòi, trải nghiệm và giải quyết vấn đề. Đây là quá trình cần thiết để hình thành tư duy nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập và tinh thần hợp tác trước khi bước vào thị trường lao động", lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang cho hay.

Bên cạnh các công trình phục vụ đào tạo, trường còn phát triển hệ thống phòng tập, khu thể thao và không gian sinh hoạt, hướng đến xây dựng môi trường học đường đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện của SV.

Mở rộng mạng lưới kết nối

Tại Trường ĐH Văn Lang, hợp tác doanh nghiệp và quốc tế là một phần quan trọng trong phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Với mạng lưới hơn 1.300 đối tác trong doanh nghiệp, y tế, nghiên cứu cùng hơn 1.000 doanh nghiệp của cựu sinh viên, Nhà trường đưa thực tiễn và xu hướng công nghệ đến gần hơn với hoạt động đào tạo.

Tháng 10.2026, VLU đã phối hợp cùng NUS Enterprise BLOCK71 Vietnam ra mắt nền tảng đổi mới sáng tạo 84X, hướng đến kết nối nguồn lực đại học với mạng lưới khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ. Đây là một trong những bước đi nhằm mở rộng môi trường nghiên cứu, phát triển ý tưởng và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng học thuật.

Cũng trong tháng 10.2026, trường ký kết hợp tác với Stanford Doerr School of Sustainability thuộc Đại học Stanford (Mỹ), hướng đến phát triển các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp và tiếp cận những vấn đề về phát triển bền vững.

Những kết quả này cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, từ đóng góp kinh nghiệm chuyên môn, chia sẻ yêu cầu tuyển dụng đến đồng hành cùng SV phát triển năng lực nghề nghiệp.

Lãnh đạo VLU chia sẻ: "Điều quan trọng của mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp là tạo được sự kết nối thường xuyên giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tế. Khi SV có cơ hội tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp từ sớm, các em có thêm điều kiện nhận diện năng lực bản thân, hiểu rõ những yêu cầu của ngành nghề và chủ động chuẩn bị cho hành trình phát triển sau tốt nghiệp".