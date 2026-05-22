Đầu tư hàng chục triệu đồng chơi cầu lông, vì sao bộ môn này được ưa chuộng?

Vì sao cầu lông được yêu thích?

Theo ghi nhận của người viết tại một số sân cầu lông trên địa bàn TP.HCM như khu vực đường Mã Lò, Hương Lộ 2, Lũy Bán Bích, Thành Thái... lượng người chơi bắt đầu đông lên từ khoảng sau 18 giờ. Nhiều sân gần như kín chỗ vào khung giờ buổi tối, chủ yếu là sinh viên và người đi làm đến tập luyện, giao lưu sau giờ học, giờ làm.

Gắn bó với cầu lông khoảng 4 năm nay, Đỗ Phương Anh (25 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết trước đó từng thử nhiều môn thể thao như võ, bơi hay chạy bộ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cầu lông để theo đuổi lâu dài.

Phương Anh gắn bó với bộ môn cầu lông đã được 4 năm ẢNH: PHƯƠNG ANH CUNG CẤP

“Mình thích cầu lông vì đây là bộ môn có tốc độ rất nhanh, đòi hỏi người chơi phải liên tục cải thiện từ thể lực, kỹ thuật đến tư duy chiến thuật nếu muốn tiến bộ. Sau một ngày học tập, làm việc bận rộn thì việc ra sân giúp mình giải tỏa căng thẳng và cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều”, Phương Anh chia sẻ.

Theo cô gái này điều khiến cầu lông ngày càng thu hút người trẻ nằm ở cảm giác cạnh tranh và năng lượng mà bộ môn này mang lại. Người chơi luôn có cảm giác muốn tập luyện thêm để đánh tốt hơn mỗi ngày.

Các sân cầu lông thường kín chỗ vào buổi tối ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ chơi để vận động, nhiều người trẻ còn xem sân cầu là nơi gặp gỡ, kết nối bạn bè. Phương Anh cho biết cô thường đi một mình đến các nhóm tuyển vãng lai gần nhà để giao lưu thay vì chơi cố định cùng một nhóm.

“Ngoài bạn bè, mình thấy nhiều người còn có thể tìm được đối tác, khách hàng hay thậm chí là người yêu, vợ chồng thông qua cầu lông”, cô nói.

Trong khi đó, Nguyễn Trường Duy, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết đã chơi cầu lông khoảng một năm rưỡi và gần như ra sân mỗi ngày. Từ khi bắt đầu chơi môn thể thao này, Duy đã đầu tư chi phí khoảng 15 - 20 triệu đồng.

“Mình thích cầu lông vì phải vận động toàn thân và xử lý nhiều tình huống khác nhau. Bộ môn này giúp mình cải thiện thể lực, phản xạ và còn cho mình cơ hội quen biết thêm nhiều người”, Duy chia sẻ.

Một sân cầu lông trên đường Hương Lộ 2 thu hút đông bạn trẻ vào buổi tối ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo nam sinh, việc thường xuyên tham gia các hội nhóm cầu lông cũng giúp cậu có thêm nguồn thu nhập nhờ làm người kết nối, sắp xếp các nhóm chơi tại sân cầu lông.

Ở góc nhìn của người chơi phong trào, Lê Thị Cẩm Tú (25 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cho biết: "Ban đầu mình chỉ đánh ở công viên, sau này mới thuê sân chơi với bạn. Mỗi buổi khoảng 40.000 đồng nên mình thấy khá dễ tiếp cận. Cầu lông cũng dễ chơi, chỉ cần vài buổi là có thể đánh qua lại cơ bản. Quan trọng hơn là chơi theo nhóm nên vui, vừa vận động vừa xả stress", Tú nói.

Sẵn sàng chi mạnh cho đam mê

Không ít người trẻ hiện nay sẵn sàng đầu tư số tiền lớn để theo đuổi bộ môn này. Từ vợt, giày, quần áo, túi đựng đến tiền sân, tiền cầu… tổng chi phí có thể lên đến hàng chục triệu đồng sau thời gian dài chơi.

Phương Anh cho biết hiện cô sở hữu khoảng 20 cây vợt, nhiều túi, balo và trang phục cầu lông khác nhau. Dù phần lớn được các nhãn hàng tài trợ, cô thừa nhận số tiền từng bỏ ra cho bộ môn này tuy khó thống kê cụ thể, nhưng cũng khá nhiều.

Tương tự, chị Trần Ngọc Tuyết Sang (tên thường gọi là Sang Sang, 30 tuổi), giáo viên giáo dục thể chất đồng thời là HLV cầu lông tại Trường THCS Bình Thọ (TP.HCM), cho biết bản thân đã gắn bó với bộ môn này suốt 14 năm. Mỗi tuần chị chơi cầu lông từ 3-5 tuổi, tùy vào thời gian rảnh.

"Mình chọn cầu lông vì vừa giúp rèn luyện sức khỏe, tăng sức bền, phản xạ tốt mà còn tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái. So với nhiều môn khác thì mình thấy cầu lông cũng dễ tiếp cận và phù hợp với nữ hơn", chị Sang nói.

Chị Sang đã gắn bó với bộ môn cầu lông 14 năm và còn đầu tư mở sân để phục vụ người chơi và nhu cầu giảng dạy ẢNH: CHỊ SANG CUNG CẤP

Theo chị Sang, từ lúc bắt đầu chơi cầu lông đến giờ đã đầu tư kha khá cho bộ môn này, khoảng vài triệu đến hơn chục triệu đồng, tùy giai đoạn. Chủ yếu là tiền vợt, giày, quần áo thể thao, túi vợt, cầu và tiền sân.

Đam mê với bộ môn này cũng khiến chị quyết định đầu tư mở sân cầu lông riêng. “Khoảng 2-3 năm trước, khi số lượng sân cầu lông chưa nhiều thì lượng khách khá đông. Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, nhiều mặt bằng kho được trả lại nên không ít cá nhân đầu tư mở sân thể thao, khiến lượng khách hiện phân bổ đều hơn và dần ổn định. Khung giờ từ 18-22 giờ thường đông người chơi nhất. Trong đó, khách chủ yếu là người đi làm, còn sinh viên thường tập trung chơi vào cuối tuần”, chị Sang chia sẻ.

Với nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với bộ môn này, theo chị Sang, để chơi cầu lông an toàn và hạn chế chấn thương, người chơi cần khởi động kỹ trước khi tập luyện, sử dụng giày chuyên dụng để hỗ trợ di chuyển và tránh vận động quá sức để cơ thể có thời gian hồi phục. Sau khi chơi, nên giãn cơ nhẹ để giảm nguy cơ đau nhức.

“Người mới bắt đầu chỉ nên chơi khoảng 2-3 buổi/tuần. Khi cơ thể đã quen và thành thạo hơn thì có thể tăng lên 4-5 buổi. Quan trọng nhất vẫn là phải biết lắng nghe cơ thể của mình”, chị Sang chia sẻ.