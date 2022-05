Dạy bơi cho học sinh miền núi

Niềm vui khi được học bơi

Tham gia lớp học bơi được hơn gần 1 tháng nay, em La Kim Huệ, người dân tộc Tày, học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Tân Lập, xã Ea Ly (H.Sông Hinh, Phú Yên) cho biết: “Trước đây, có lần em theo các anh chị ra suối tắm, suýt nữa thì bị đuối nước; may có người phát hiện cứu kịp thời. Do vậy, khi nhà trường có tổ chức dạy bơi, em liền đăng ký và không bỏ buổi học nào. Sau 6 buổi học, em đã tự tin hơn khi xuống nước.”

Cùng với niềm vui được thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát, em Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 4D ,cho hay: “Ở đây không có nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khóa, nên khi có lớp học bơi, bạn nào cũng rất hào hứng đăng ký. Bể bơi rất rộng, nước mát và thầy dạy rất nhiệt tình. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học bơi để hè này tự tin hơn khi đi tắm suối, tắm hồ”.

Ngồi theo dõi cháu nội học bơi, bà Lý Thị Lam (ở thôn Tân Lập) xúc động: "Tôi thực sự không ngờ một ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa hẻo lánh lại được đầu tư 1 bể bơi rất to, rất đẹp để cho các cháu học. Ngày nào tôi cũng dẫn cháu gái đang học lớp 1 đến lớp học bơi; ngồi theo dõi cháu học tôi cũng thấy vui lây. Tôi mong các cháu sớm biết bơi để an tâm hơn, vì gần đây có quá nhiều vụ đuối nước thương tâm do các cháu không được học bơi”.

Anh Nguyễn Hồng Quốc, giáo viên hướng dẫn tại hồ bơi của Trường tiểu học Tân Lập, chia sẻ: “Cứ vào mùa hè, các vụ đuối nước ở các địa phương lại có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Do vậy, thông qua những buổi học, nhà trường sẽ hướng dẫn cho các em học sinh những kỹ năng cơ bản về bơi lội; đồng thời nhắc nhở các em về kỹ năng phòng, chống đuối nước, nhận biết những khu vực nước sâu nguy hiểm để biết cách tự bảo vệ mình”.

Công trình bể bơi cho học sinh Trường tiểu học Tân Lập, xã Ea Ly được xây dựng với diện tích bể bơi 110 m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ như điện chiếu sáng, máy bơm, hệ thống lọc nước tuần hoàn… với tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ 600 triệu đồng; phần còn lại do nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đối ứng trong năm 2021 của huyện và phần vận động, hỗ trợ của địa phương. Bể bơi được đưa vào hoạt động, khai thác từ giữa tháng 4.2022 đến nay.

Sẽ có thêm nhiều trường dạy học sinh bơi

Theo ông Nguyễn Thanh Hội, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Lập, trường có 30 lớp với 850 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có hơn 50% là học sinh người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao, Ê Đê... Lâu nay, các em học sinh vùng cao chưa có nhiều điều kiện học các môn thể thao, kỹ năng sống. Do vậy, khi công trình bể bơi được xây dựng đã tạo điều kiện cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa được rèn luyện, phát triển thể chất và phòng, chống đuối nước.

"Nhằm tạo kinh phí thuê giáo viên hướng dẫn, bảo dưỡng hồ bơi, nhà trường thu học phí 180.000 đồng/học sinh/tháng; đồng thời có chính sách miễn, giảm phí học bơi cho các học sinh nghèo, cận nghèo. Hiện có khoảng 200 học sinh của trường đã đăng ký học bơi tại bể bơi này. Ngoài ra, nhà trường cũng tạo điều kiện cho các em học sinh địa phương, học sinh khối lớp 6, 7 đăng ký lớp học này để ngày càng có nhiều trẻ em được đào tạo kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước", ông Hội cho biết thêm.

Còn tại 2 huyện miền núi Sơn Hòa và Đồng Xuân (Phú Yên), Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng hỗ trợ xây dựng mỗi huyện 1 bể bơi, ở Trường THCS Suối Bạc (H.Sơn Hòa) và ở Trường THCS Phan Lưu Thanh (H.Đồng Xuân). Các công trình này đã được nghiệm thu và chuẩn bị được đưa vào sử dụng.

Trong năm 2022, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1 bể bơi ở Trường Tiểu học Sơn Giang, xã Sơn Giang (H.Sông Hinh) để mở rộng chương trình dạy bơi cho các em học sinh miền núi khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Nhiều, Hiệu trưởng Trường THCS Suối Bạc (H.Sơn Hòa), cho biết: Trường được hỗ trợ xây dựng hồ bơi với diện tích gần 300 m2 nhằm phục vụ nhu cầu học bơi cho hơn 430 học sinh của trường cũng như một số trường ở khu vực lân cận. Tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỉ đồng, trong đó Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ 600 triệu đồng.

"Hiện công trình đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường quản lý. Chúng tôi đang xây dựng đề án quản lý, vận hành hồ bơi; nỗ lực đưa hồ bơi vào hoạt động trong mùa hè năm nay để sớm trang bị kiến thức, kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho các em học sinh ở địa phương”, ông Nhiều nói.