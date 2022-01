Đây là loại trái cây tốt nhất để giảm cholesterol của bạn

Mặc dù cơ thể bạn cần một lượng cholesterol nhất định để hoạt động tối ưu, nhưng quá nhiều có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch và nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Rất may, bạn có thể giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh bằng cách áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh.

Có nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể giúp tăng số lượng cholesterol của bạn, và theo nghiên cứu, táo có chứa một thành phần được biết là có đặc tính làm giảm cholesterol.

Táo là loại trái cây tốt nhất để giảm cholesterol

Theo Harvard Health, có nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể giúp bạn giảm cholesterol theo những cách độc đáo của riêng chúng.

Ví dụ, yến mạch có thể giúp ích vì hàm lượng chất xơ cao, trong khi một số loại cá có thể giúp giảm cholesterol nhờ hàm lượng Omega-3 của chúng.

Còn táo thì sao? Táo là một trong những loại trái cây có lượng chất xơ cao nhất, và chúng chứa một loại chất xơ hòa tan cụ thể gọi là pectin.





Theo Mayo Clinic, chất xơ hòa tan có thể giúp giảm mức LDL (lipoprotein mật độ thấp) bằng cách giảm lượng cholesterol được hấp thụ vào máu của bạn.

Và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Nutrition cho thấy rằng chất xơ pectin không chỉ giúp giảm cholesterol mà pectin có trong táo còn là một trong những chất tốt nhất để giảm cholesterol từ các nguồn trái cây, theo Eat This, Not That!

Bơ là loại trái cây đứng đầu

Một loại trái cây khác có thể giúp giảm cholesterol, mà một số người thậm chí có thể không nhận ra, là trái bơ!

Loại trái cây này là một nguồn chất béo lành mạnh đáng tin cậy, và theo Harvard Health, chất béo lành mạnh có thể thay thế những chất béo có hại cho sức khỏe, do đó có thể giúp giảm mức cholesterol, theo Eat This, Not That!