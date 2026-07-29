Đẩy nhanh tiến độ xây trường đón năm học mới

Làm việc xuyên đêm

Nằm gần trung tâm xã biên giới Tri Lễ, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tri Lễ tọa lạc ở vị trí khá đắc địa, gần QL16. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 353 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, lưu trú của 1.245 học sinh và 84 giáo viên.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tri Lễ đang trong giai đoạn hoàn thiện ẢNH: K.HOAN

Động thổ từ tháng 11.2025, nhưng dự án phải đến cuối tháng 3 mới chính thức khởi công vì phải chờ bàn giao mặt bằng, do liên danh 3 nhà thầu thi công. Đến nay, sau gần 4 tháng xây dựng, 15 dãy nhà là phòng học, khu nội trú, hội trường, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà ăn đã cất nóc và đang chuyển sang phần hoàn thiện.

Anh Hồ Văn Lý, đại diện một nhà thầu thi công dự án, cho biết ngay sau khi khởi công, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị đến công trường để thi công. Nhưng sự thất thường của thời tiết ở vùng cao đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ. Việc tuyển dụng thợ xây cũng rất khó khăn do khan hiếm thợ, nhiều người lại ngại đi làm xa nhà.

"Chúng tôi đã phải dùng nhiều cách để huy động nhân lực. Mỗi ngày phải làm việc thành nhiều ca, thi công cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ", anh Lý nói. Đại diện ban chỉ huy công trình cho biết, các đơn vị đang tiến hành da trát bên trong, lắp đặt thiết bị, thi công hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới 2026 - 2027.

Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho hay xã có nhiều bản làng nằm rải rác trong rừng sâu, cách trung tâm xã hàng chục cây số, đường sá đi lại khó khăn nên đường đến trường của học sinh cũng vô cùng gian nan. Trường nội trú liên cấp được đầu tư bài bản, hiện đại này hoàn thành là một món quà rất giá trị, vừa an toàn, vừa thuận lợi cho học sinh vì đỡ phải đi lại vất vả, hạn chế nguy cơ bỏ học.

Phối cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tri Lễ ẢNH: K.HOAN

Tương tự, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn (Nghệ An) được xây dựng trên diện tích 5 ha, kinh phí 377 tỉ đồng cũng đang gấp rút hoàn thiện.

Vị trí xây dựng vốn là trường tiểu học cũ sẽ được thay thế bằng 14 dãy nhà với 35 lớp học, đáp ứng cho 1.385 học sinh học tập và lưu trú. Các đơn vị thi công đang thi công các hạng mục trát tường, lát gạch, thi công điện nước, phòng cháy chữa cháy…

Ông Trần Hoàng Việt, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết để kịp tiến độ, các nhà thầu phải bố trí làm việc nhiều ca, kíp. Do trường cũ đã bị phá dỡ nên buộc nhà thầu phải hoàn thành, bàn giao công trình trước ngày khai giảng năm học mới.

Khởi công chậm hơn do phải thực hiện điều chỉnh dự án, thay đổi phương án thiết kế sau khi xảy ra sạt lở mái taluy, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Nhôn Mai cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Dự án này có vốn đầu tư hơn 390 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.319 học sinh nội trú, 84 giáo viên. Để kịp bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công duy trì nhiều mũi công việc cùng lúc. Nhiều thời điểm, công nhân làm việc xuyên đêm để hoàn thành các đợt đổ bê tông khối lượng lớn. Đây là một trong số xã xa xôi và khó khăn nhất của Nghệ An, cách trung tâm tỉnh lị gần 300 km. Đại diện ban chỉ huy công trình dự án này cho hay, nếu thời tiết thuận lợi, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cho năm học tới.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết xã được sáp nhập từ 2 xã cũ là Nhôn Mai và Mai Sơn với nhiều bản làng cách trở, có bản cách trung tâm xã hơn 20 km, đường sá đi lại rất khó khăn. Địa hình toàn đồi núi có độ dốc lớn nên việc chọn vị trí phù hợp để xây dựng trường cũng không hề dễ. Sau khi lựa chọn, vị trí trường nội trú liên cấp được xây ở khu vực gần giáp ranh giữa 2 xã cũ để thuận lợi cho học sinh trong việc đi lại.

"Được đầu tư đồng bộ, hiện đại, ngôi trường này là niềm mơ ước của chính quyền và người dân của xã. Ngôi trường này sẽ tạo điều kiện cho học sinh có chỗ học và chỗ lưu trú tốt mà còn rất an toàn khi có mưa lũ", ông Thái nhìn nhận.

Hoàn thiện phương án tổ chức trường lớp

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Nghệ An triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 21 xã biên giới đất liền. Trong đó, 10 dự án thuộc giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 3.502 tỉ đồng, phải hoàn thành để đưa vào sử dụng cho năm học 2026 - 2027.

11 trường ở 11 xã biên giới còn lại với nguồn với khoảng hơn 4.200 tỉ đồng hiện nay đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công.

Ông Vương Đình Nhuận, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, chủ các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp, cho biết đây là dự án trọng điểm của tỉnh, thời gian rất ngắn, nên ban phải huy động tối đa nhân lực, làm việc không kể ngày đêm và đốc thúc các nhà thầu hoàn thành kịp tiến độ.

Do địa hình các trường này ở rất xa trung tâm, thời gian đầu, các nhà thầu gặp khó trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và tuyển dụng thợ. Sau khi lãnh đạo tỉnh chỉ đạo gỡ khó bằng cách cho tận dụng cát trên lòng hồ thủy điện, việc thi công các dự án đã được đẩy nhanh hơn.

Đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sở đang hoàn thiện phương án tổ chức trường lớp, bố trí học sinh, giáo viên và trang thiết bị để các trường học này phát huy hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng. Các xã đang thực hiện việc sáp nhập các trường học và sẽ hoàn thiện bộ máy mới để vận hành trước khi dự án xây trường hoàn thành.