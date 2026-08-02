Dây nhựa trên nắp bình xăng ô tô có tác dụng gì?

Mỗi chiếc ô tô hiện đại được cấu thành từ hàng nghìn linh kiện, chi tiết lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, có không ít bộ phận người dùng tiếp xúc gần như mỗi ngày nhưng thực sự lại không hiểu rõ chức năng, dẫn đến sử dụng chưa đúng cách. Một trong số đó là sợi dây nhựa được gắn giữa nắp bình xăng và cổ bình nhiên liệu.

Nếu quan sát kỹ khi mở nắp bình xăng, người dùng sẽ thấy nắp đậy không tách rời hoàn toàn mà được giữ lại bằng một sợi dây nhựa hoặc dây cao su dẻo. Dù rất nhỏ và ít được chú ý, chi tiết này được các nhà sản xuất thiết kế với nhiều mục đích khác nhau thay vì chỉ để "trang trí".

Khi mở nắp bình xăng, người dùng sẽ thấy nắp đậy không tách rời hoàn toàn mà được giữ lại bằng một sợi dây nhựa hoặc dây cao su dẻo Ảnh: Bá Hùng

Dây nhựa trên nắp bình xăng ô tô dùng để làm gì?

Chức năng quan trọng nhất của dây nhựa là giữ nắp bình xăng luôn gắn liền với xe sau khi mở. Trong quá trình tiếp nhiên liệu, người lái chỉ cần vặn nắp bình xăng và để nắp treo tự nhiên bên cạnh cổ bình. Nhờ sợi dây này, nắp bình không bị rơi xuống đất hoặc bị đặt nhầm lên nóc xe, cản trước hay các vị trí khác.

Đây là chi tiết đặc biệt hữu ích trong điều kiện trời mưa hoặc tại các cây xăng có mặt nền nhiều bụi bẩn. Nếu nắp bình xăng tiếp xúc với đất, cát hoặc dầu mỡ, các tạp chất có thể bám vào gioăng cao su hoặc ren vặn. Khi lắp trở lại, bụi bẩn có nguy cơ lọt vào hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm độ kín của nắp bình.

Nhờ sợi dây này, nắp bình không bị rơi xuống đất hoặc bị đặt nhầm lên nóc xe, cản trước hay các vị trí khác Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, dây nhựa còn giúp hạn chế tình trạng thất lạc nắp bình xăng. Trên thực tế, không ít trường hợp tài xế sau khi đổ xăng quên cầm lại nắp hoặc vô tình để quên tại cây xăng. Việc thay thế nắp bình xăng chính hãng thường tốn nhiều thời gian và chi phí hơn nhiều so với giá trị của chính sợi dây nhựa nhỏ này. Ở một số dòng xe, dây nhựa còn giúp cố định vị trí của nắp bình khi tiếp nhiên liệu, tránh để nắp va chạm vào thân xe gây trầy xước lớp sơn quanh miệng bình.

Vì sao có xe có dây nhựa, có xe lại không?

Thực tế, không phải tất cả ô tô đều được trang bị chi tiết này. Trên nhiều mẫu xe phổ thông, đặc biệt là các dòng xe Nhật Bản và Hàn Quốc, dây nhựa vẫn được sử dụng khá phổ biến nhờ kết cấu đơn giản, chi phí thấp và hiệu quả sử dụng cao. Trong khi đó, nhiều mẫu xe đời mới hoặc xe thuộc phân khúc cao cấp lại không còn sử dụng dây nhựa nối với nắp bình xăng. Lý do là các nhà sản xuất đã thay thế bằng các móc hoặc giá đỡ được tích hợp ngay bên trong nắp che bình nhiên liệu. Sau khi tháo nắp, người dùng chỉ cần cài nắp vào vị trí này trong suốt quá trình tiếp nhiên liệu.

Trên nhiều mẫu xe phổ thông, đặc biệt là các dòng xe Nhật Bản và Hàn Quốc, dây nhựa vẫn được sử dụng khá phổ biến Ảnh: Bá Hùng

Thiết kế này mang lại tính thẩm mỹ cao hơn, đồng thời tránh tình trạng dây nhựa bị lão hóa, giòn hoặc đứt sau nhiều năm sử dụng dưới tác động của nhiệt độ, tia UV và nhiên liệu. Ngoài ra, trên một số mẫu ô tô sử dụng hệ thống nắp bình xăng không cần vặn (capless fuel filler), người dùng chỉ cần đưa vòi bơm trực tiếp vào cổ bình mà không cần tháo nắp. Với thiết kế này, dây nhựa trở nên không còn cần thiết.

Sử dụng dây nhựa trên nắp bình xăng thế nào cho đúng?

Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, dây nhựa trên nắp bình xăng góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình sử dụng ô tô, hạn chế thất lạc nắp bình và giảm nguy cơ bụi bẩn xâm nhập vào khu vực tiếp nhiên liệu. Việc hiểu đúng công dụng cũng như sử dụng đúng cách sẽ giúp người dùng khai thác hiệu quả thiết kế mà các nhà sản xuất đã tính toán ngay từ đầu, đồng thời tránh những phiền toái không đáng có trong quá trình sử dụng xe.

Khi tiếp nhiên liệu, người dùng chỉ nên để nắp bình treo tự nhiên theo thiết kế hoặc cài vào giá đỡ nếu xe có trang bị Ảnh: Bá Hùng

Theo đó, khi tiếp nhiên liệu, người dùng chỉ nên để nắp bình treo tự nhiên theo thiết kế hoặc cài vào giá đỡ nếu xe có trang bị. Không nên cố kéo căng dây nhựa hoặc xoắn nhiều vòng quanh cổ bình vì có thể làm dây bị biến dạng hoặc đứt sau thời gian dài sử dụng.

Trong trường hợp dây nhựa đã bị đứt, nhiều người có thói quen bỏ luôn và tiếp tục sử dụng nắp bình như bình thường. Tuy nhiên, điều này làm tăng nguy cơ đánh rơi hoặc bỏ quên nắp sau mỗi lần đổ xăng. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng gioăng cao su trên nắp bình xăng. Nếu gioăng bị nứt, chai cứng hoặc biến dạng, nên thay thế để đảm bảo độ kín của hệ thống nhiên liệu, đồng thời tránh phát sinh đèn báo lỗi liên quan đến hệ thống kiểm soát hơi xăng trên một số mẫu xe hiện đại.