Liên quan đến vụ tai nạn trên đường Bình Mỹ, đến 11 giờ ngày 3.11, Công an xã Bình Mỹ phối hợp cùng Trạm CSGT Tây Bắc và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, xe tải biển số 50H - 219.xx chạy trên đường Bình Mỹ theo hướng ra đường Võ Văn Bích. Khi đến trước một đại lý bia, nước ngọt trên đường Bình Mỹ, xe tải bất ngờ tông trúng một cụ ông đang đi bộ và một xe ba gác máy chở nước đá đang dừng đỗ ven đường.

Dậy sớm đi bộ, cụ ông 72 tuổi bị xe tải tông tử vong thương tâm

Chiếc xe tải tiếp tục đẩy xe ba gác máy đi một đoạn, tông gãy biển báo giao thông, va trúng trụ điện bê tông trên vỉa hè rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông L.V.C (72 tuổi, nhà ở gần hiện trường).

Tại hiện trường, phần đầu xe tải biến dạng, kính chắn gió vỡ, xe ba gác máy hư hỏng nặng gãy rời nhiều bộ phận, nhiều bao đá lạnh văng tung tóe khắp mặt đường.

Công an giải quyết hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân địa phương, thường ngày vào sáng sớm, ông C. đều mang theo xe đẩy nhỏ đi bộ vài chục mét sang đại lý bia, nước ngọt gần nhà mua nước đá về cho các con cháu sử dụng. Thời điểm xảy ra sự việc, chủ đại lý đã bốc các bao đá lên xe ba gác máy, dừng bên đường chuẩn bị đi giao thì xe tải lao tới tông trúng.

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, đồng thời đưa tài xế xe tải về trụ sở lấy lời khai và kiểm tra chất kích thích theo quy định.