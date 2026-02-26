Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Dậy từ tờ mờ sáng 'săn' tượng ngựa bằng vàng trong ngày vía Thần tài

Tuấn Minh
Tuấn Minh
26/02/2026 09:54 GMT+7

Các mẫu tượng ngựa chế tác bằng vàng có giá từ khoảng 10 triệu đồng, được nhiều khách tìm mua trong ngày vía Thần tài năm nay.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 5 giờ sáng, dù thời tiết Hà Nội mưa phùn và lạnh nhưng nhiều khách hàng đã có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên đường Cầu Giấy (P.Cầu Giấy, Hà Nội) đợi tới lượt mua vàng

ẢNH: TUẤN MINH

 Để hỗ trợ giao dịch thuận tiện hơn, năm nay, cơ sở kinh doanh này đã cho lắp đặt hệ thống máy mua bán vàng tự động dành cho khách hàng có nhu cầu mua vàng nhẫn

ẢNH: TUẤN MINH

Anh Đào Công Đức (31 tuổi, P.Từ Liêm) là người đầu tiên xếp hàng mua vàng ở cơ sở này. "Năm nào cũng vậy, tôi có mặt ở đây từ 2 giờ sáng. Tôi dự định sẽ mua 2 chỉ vàng để lấy vía trong ngày Thần tài", anh Đức chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Sát giờ mở bán, lượng khách kéo đến càng đông. Nhân viên cửa hàng tranh thủ phát số thứ tự cho khách, chờ tới giờ bắt đầu giao dịch. Với những khách hàng giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì bắt buộc phải chuyển khoản, dưới 20 triệu có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản

ẢNH: TUẤN MINH

So với các năm trước, lượng người xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần tài năm nay có phần vắng hơn

ẢNH: TUẤN MINH

Một số sản phẩm tượng linh giáp như tượng Kim Mã, Thiên Mã được chế tác bằng chất liệu vàng 24K tinh xảo, đa dạng mẫu mã được bày bán với giá từ 18,5 triệu đồng/chỉ. Mỗi sản phẩm có đa dạng bản vị từ 0,5 đến 10 chỉ. Theo quản lý cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên đường Cầu Giấy, từ thời điểm bắt đầu mở bán đến hơn 1 tiếng sau, đã có 8 lượt khách mua loại sản phẩm này

ẢNH: TUẤN MINH

Một nữ khách hàng cho biết có mặt tại cửa hàng từ 3 giờ sáng để đợi mua vàng. Sau khi mở bán, nữ khách hàng này đã nhanh tay "chốt" mua 2 linh vật Thần tài cưỡi ngựa với tổng trị giá 20 triệu đồng

ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài cửa hàng trên, một cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý khác trên đường Cầu Giấy cũng bày bán nhiều sản phẩm vàng và trang sức có chủ đề linh vật ngựa với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu và trọng lượng để khách hàng chọn lựa

ẢNH: TUẤN MINH 

