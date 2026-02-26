Dậy từ tờ mờ sáng 'săn' tượng ngựa bằng vàng trong ngày vía Thần tài

Để hỗ trợ giao dịch thuận tiện hơn, năm nay, cơ sở kinh doanh này đã cho lắp đặt hệ thống máy mua bán vàng tự động dành cho khách hàng có nhu cầu mua vàng nhẫn
ẢNH: TUẤN MINH
Sát giờ mở bán, lượng khách kéo đến càng đông. Nhân viên cửa hàng tranh thủ phát số thứ tự cho khách, chờ tới giờ bắt đầu giao dịch. Với những khách hàng giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì bắt buộc phải chuyển khoản, dưới 20 triệu có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản
ẢNH: TUẤN MINH
Một số sản phẩm tượng linh giáp như tượng Kim Mã, Thiên Mã được chế tác bằng chất liệu vàng 24K tinh xảo, đa dạng mẫu mã được bày bán với giá từ 18,5 triệu đồng/chỉ. Mỗi sản phẩm có đa dạng bản vị từ 0,5 đến 10 chỉ. Theo quản lý cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên đường Cầu Giấy, từ thời điểm bắt đầu mở bán đến hơn 1 tiếng sau, đã có 8 lượt khách mua loại sản phẩm này
ẢNH: TUẤN MINH
Ngoài cửa hàng trên, một cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý khác trên đường Cầu Giấy cũng bày bán nhiều sản phẩm vàng và trang sức có chủ đề linh vật ngựa với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu và trọng lượng để khách hàng chọn lựa
ẢNH: TUẤN MINH
