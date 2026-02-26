Dậy từ tờ mờ sáng 'săn' tượng ngựa bằng vàng trong ngày vía Thần tài

Một số sản phẩm tượng linh giáp như tượng Kim Mã, Thiên Mã được chế tác bằng chất liệu vàng 24K tinh xảo, đa dạng mẫu mã được bày bán với giá từ 18,5 triệu đồng/chỉ. Mỗi sản phẩm có đa dạng bản vị từ 0,5 đến 10 chỉ. Theo quản lý cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên đường Cầu Giấy, từ thời điểm bắt đầu mở bán đến hơn 1 tiếng sau, đã có 8 lượt khách mua loại sản phẩm này