ĐBSCL phải có 600 km cao tốc vào năm 2025

Đây là lần thứ 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương; nhiều lần kiểm tra công trường, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án (DA) giao thông trọng điểm khu vực ĐBSCL.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL Ảnh: TTXVN

Nhiều dự án chậm tiến độ

Báo cáo với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết tại ĐBSCL đang triển khai 9 DA giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 106.000 tỉ đồng. 8/9 DA đang thi công; trong đó 6 DA có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 (gồm 4 DA đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 207 km). Hiện các nhà thầu đã huy động 6.500 nhân lực, 2.200 thiết bị triển khai 450 mũi thi công.

Theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, 2 DA phải cơ bản hoàn thành năm 2025 là DA cao tốc Bắc - Nam phía đông (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) và DA đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận). DA cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026, đưa vào khai thác sử dụng năm 2027; DA cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và DA Mỹ An - Cao Lãnh hoàn thành năm 2027.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có DA thành phần 1 thuộc DA cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đáp ứng tiến độ, các DA thành phần còn lại đều chậm từ 4 - 15%. Nguyên nhân chủ yếu do công suất khai thác và cung ứng nguồn vật liệu cát đắp chưa đáp ứng yêu cầu. Đơn cử, DA Cần Thơ - Cà Mau, công suất khai thác, cung ứng cát đắp hằng ngày chỉ đạt 54.000/76.000 m³.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành cho biết đến thời điểm này, các địa phương ĐBSCL đã cấp 49 giấy phép khai thác cát san lấp với tổng trữ lượng gần 50 triệu m³. Trữ lượng này thấp hơn nhiều so với nhu cầu là 65 triệu m³, vì vậy cần tiếp tục tìm kiếm nguồn và cấp phép các mỏ mới.

Sử dụng cát biển vẫn còn lúng túng

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Sóc Trăng hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát trước ngày 30.8.2024, nhưng tiến độ thực tế chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhiều mỏ cát khi khảo sát đã không đạt yêu cầu về chất lượng và trữ lượng, buộc phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, làm chậm trễ tiến độ cấp phép.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nối vào cầu Mỹ Thuận 2 ẢNH: NAM LONG

Tại Tiền Giang, một số mỏ cát được cấp phép chồng lấn với luồng đường thủy nội địa. Bến Tre cũng gặp khó khăn khi một số mỏ thuộc quy hoạch khai thác khoáng sản giai đoạn 2026 - 2030, đòi hỏi phải điều chỉnh quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ TN-MT. Trong khi đó, các mỏ cát sông ở Sóc Trăng tuy có trữ lượng lớn nhưng công suất cấp phép, khai thác rất hạn chế. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết 4 mỏ cát sông của tỉnh phục vụ cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đều có những tác động nhất định đến tình trạng sạt lở bờ sông. Địa phương và người dân đã nhiều lần phản ánh. Do đó, Sóc Trăng rất thận trọng đánh giá tác động môi trường để không ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Cũng vì vậy tiến độ khai thác kéo dài, dự kiến đến tháng 6.2025 chỉ đạt tối đa 3 triệu m³. Trong khi đó, DA thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (do Sóc Trăng làm chủ đầu tư) cần đến 6,6 triệu m³. Tỉnh Đồng Tháp và An Giang cũng gặp trở ngại khi một số mỏ phải dừng khai thác do hết công suất hoặc không đảm bảo khối lượng, ảnh hưởng đến việc cung ứng cát cho DA Cần Thơ - Cà Mau.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thống nhất cho phép các địa phương được sử dụng cát biển vào việc xây dựng các công trình phục vụ đầu tư công, cơ bản. Bởi bên cạnh các tuyến cao tốc thì những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh cũng rất quan trọng để thúc đẩy sự kết nối liền mạch, hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Nếu cát biển được được sử dụng sẽ giúp địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn khi xây dựng các công trình trên địa bàn.

Liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết: "Bộ cũng đã thí điểm lấy cát biển san lấp với độ mặn khoảng 5‰, thấp hơn nhiều so với điều kiện môi trường đang thi công là ở Kiên Giang và Cà Mau. Bộ NN-PTNT cũng đã có văn bản trả lời về mức tiêu chuẩn chịu mặn của vật nuôi cây trồng. Bây giờ địa phương căn cứ thực tế của các dự án để chỉ đạo các đơn vị tư vấn cân nhắc, đánh giá sử dụng cát biển làm sao đảm bảo kỹ thuật, quy trình thi công, kiểm soát độ mặn khi sử dụng cát biển. Đối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Bộ GTVT vẫn đang thi công bình thường theo chỉ dẫn kỹ thuật của DA, theo dõi chặt chẽ môi trường, không bị ảnh hưởng gì khi đưa cát biển vào công trình".

Chỉ bàn làm, không bàn lùi

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các địa phương, các bộ liên quan cùng các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát, thiết kế đã rất tích cực, làm thay đổi bộ mặt ĐBSCL. "Sau thời gian 3 năm từ khi bắt tay nghiên cứu, triển khai các DA cao tốc vùng ĐBSCL, kết quả bước đầu cho thấy chúng ta đã biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Từ chỉ có trong ý tưởng đến có các DA cụ thể, nhiều đoạn tuyến, công trình cầu đã hoàn thành, các tuyến cao tốc đang định hình mang lại triển vọng phát triển to lớn cho vùng ĐBSCL", Thủ tướng nói.