De Bruyne quá đen đủi, Bỉ và Ai Cập chia điểm trong trận 'chung kết' của bảng

Siêu phẩm xuất hiện

Hiệp 1 trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập diễn ra không theo kịch bản mà nhiều người dự đoán. Được đánh giá cao hơn và kiểm soát bóng tới 58%, đội tuyển Bỉ chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tìm cách khai thác tốc độ của Doku cùng khả năng điều phối của Kevin de Bruyne. Tuy nhiên, trước một Ai Cập chơi kỷ luật và cực kỳ tập trung trong phòng ngự, "Quỷ đỏ" không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Bỉ cầm bóng nhiều hơn nhưng các pha lên bóng thường bị chặn lại ở khu vực cuối sân. Trong khi đó, Ai Cập cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút 20, Mohamed Salah có pha xử lý thông minh trước khi kiến tạo để Emam Ashour tung cú sút xa đẹp mắt đánh bại thủ môn Courtois, mở tỷ số 1-0 cho đại diện châu Phi. Đây cũng là pha dứt điểm đáng chú ý nhất của Ai Cập trong hiệp đấu đầu tiên.

Cú sút bất ngờ và uy lực của Ashour khiến Courtois không thể cản phá ẢNH: REUTERS

Ashour có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi có bàn thắng đầu tiên cho Ai Cập ở World Cup ẢNH: REUTERS

Sau bàn thua, Bỉ gia tăng sức ép. Doku là cái tên hoạt động nổi bật nhất bên cánh phải với nhiều pha đi bóng trực diện. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ lại thiếu sự sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định. Leandro Trossard có ít nhất hai cơ hội thuận lợi nhưng đều không thể tận dụng. Một tình huống đáng chú ý khác đến ở phút 45+1 khi Doku dứt điểm từ góc hẹp sau một pha bóng cố định, nhưng bóng đi vọt xà. Theo thống kê từ Sofascore, Bỉ khép lại hiệp 1 với 7 cú sút, gần gấp đôi Ai Cập (4), nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Các thống kê cũng cho thấy thế trận nghiêng về phía Bỉ. Đội bóng châu Âu vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng (58% so với 42%), số đường chuyền (262 so với 191) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG (0,47 so với 0,16). Tuy nhiên, Ai Cập mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Hàng thủ được tổ chức chặt chẽ cùng sự cơ động của Salah trên các pha phản công giúp đội bóng của HLV Hossam Hassan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Lukaku tạo khác biệt

Đầu hiệp 2, những cơ hội liên tiếp đến với Bỉ từ các tình huống cố định. Phút 53, De Bruyne tung cú sút phạt trực tiếp cực kỳ hiểm hóc, đã đánh bại được thủ môn Shobeir nhưng bóng lại chạm mép ngoài cột dọc và đi ra ngoài. Chiều ngược lại, Ai Cập vẫn rất sắc sảo trong khâu chuyển trạng thái. Đại diện châu Phi không cầm bóng nhiều, nhưng luôn biết cách đặt khung thành Courtois trong trạng thái báo động. Lần lượt Salah, Omar Marmoush thực hiện các pha dứt điểm nguy hiểm, khiến các CĐV Bỉ phải "thót tim".

Cú đá phạt của De Bruyne rất đẹp mắt, nhưng lại không thể trở thành bàn thắng ẢNH: REUTERS

Lukaku vẫn rất giá trị với Bỉ ở tuổi 33 ẢNH: REUTERS

Giữa lúc Bỉ đang bế tắc, Romelu Lukaku được tung vào sân và ngay lập tức để lại dấu ấn. Phút 66, chỉ hơn 10 giây sau khi vào sân, cựu tiền đạo Chelsea có pha chạy chỗ thông minh, chờ dứt điểm sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội. Áp lực mà Lukaku tạo ra khiến Mohamed Hany, người chơi rất hay từ đầu trận, phải phản lưới nhà. Trận đấu trở lại với thế cân bằng.

Với sự góp mặt của mẫu trung phong cổ điển như Lukaku, Bỉ tấn công đơn giản hơn, trực diện hơn và cũng hiệu quả hơn. Họ thực hiện nhiều tình huống tạt bóng vào vòng cấm, tạo được một số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các pha dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại Shobeir.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Cả Bỉ và Ai Cập đều có thể hài lòng với kết quả này. 1 điểm có được giúp họ vẫn sáng cửa đi tiếp khi đối thủ còn lại ở bảng G là Iran, New Zealand đều bị đánh giá thấp hơn.