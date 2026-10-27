Để các mô hình gần dân, sát dân không chỉ là 'cơn mưa rào'

Liên quan về những mô hình gần dân, sát dân đang lan tỏa tại phường Đồng Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, xã Bù Đăng... phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai.

Từ phương châm trở thành những việc làm rất cụ thể trong đời sống

Chính quyền cơ sở ở nhiều nơi đã và đang đưa thủ tục hành chính về tận khu dân cư, trong đó có xã Bù Đăng còn hỗ trợ, trao sổ đỏ tận nhà. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của những mô hình này?

Ông Hà Anh Dũng: Điểm nổi bật nhất của các mô hình này là đưa tinh thần "gần dân, sát dân" từ phương châm trở thành những việc làm rất cụ thể trong đời sống.

Khi nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại khu dân cư, người dân giảm được thời gian, chi phí đi lại, đồng thời chính quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

Ông Hà Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai ẢNH: NVCC

Đáng quý hơn, chính quyền đã chủ động tìm đến người dân chứ không chỉ chờ người dân đến trụ sở để giải quyết công việc. Các mô hình này đều thể hiện rõ tinh thần phục vụ.

Đây cũng là cách củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.

Các mô hình này góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng Đồng Nai "Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" như thế nào, thưa ông?

Chính quyền cơ sở hướng về khu dân cư có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa tinh thần của Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21.7.2026 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết đã xác định rất rõ xây dựng Đồng Nai "Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển. Các mô hình này tạo ra sự chuyển biến từ "chính quyền quản lý" sang "chính quyền phục vụ".

Một thành phố hạnh phúc trước hết bắt đầu từ những người dân cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và được phục vụ tốt hơn.

Cải cách hành chính là để người dân đi lại ít hơn, chờ đợi ít hơn

Vậy theo ông, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đồng hành cùng cơ quan chuyên môn trong triển khai các mô hình gần dân, sát dân này ra sao?

Mặt trận và các đoàn thể không đứng ngoài mà tham gia với vai trò cầu nối, đồng hành và đưa chủ trương đến từng người dân.

Đoàn viên, hội viên và các tổ công nghệ số cộng đồng đã trở thành những "người hướng dẫn số" gần gũi giúp người dân, nhất là người cao tuổi cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...

Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân không còn cảm thấy công nghệ là điều xa lạ. Một người dân tự đăng nhập VNeID, tự nộp hồ sơ trực tuyến, biết bảo vệ mình trước lừa đảo trên không gian mạng hay biết sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống – đó chính là kết quả rất cụ thể của sự phối hợp giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân.

Bên cạnh vai trò là cầu nối, đồng hành thì Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò giám sát công vụ tại cơ sở như thế nào để ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu người dân?

Giám sát là để cán bộ làm tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn, chứ không chỉ để phát hiện sai phạm. Muốn ngăn ngừa tiêu cực, phải tạo cơ chế để cán bộ không muốn, không thể và không có "môi trường" để nhũng nhiễu, đồng thời để người dân có tiếng nói và có công cụ giám sát.

Khi mỗi cán bộ ý thức rằng từng hành vi, thái độ của mình đều được nhân dân ghi nhận, đó là một cơ chế phòng ngừa rất tự nhiên.

Mục tiêu cuối cùng của Mặt trận là để người dân đến với chính quyền bằng sự tin tưởng và rời đi với sự hài lòng.

Để các mô hình gần dân, sát dân không mang tính hình thức, trào lưu, Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Nai có định hướng gì trong thời gian tới?

Để các mô hình "gần dân, sát dân" không chỉ là "cơn mưa rào", Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai xác định 3 trọng tâm.

Một là, lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng làm thước đo; phối hợp nhân rộng các mô hình đưa dịch vụ công đến gần dân, hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế.

Hai là, đồng hành với chuyển đổi số, tiếp tục hướng dẫn VNeID, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh "Bình dân học vụ số" để người dân từ chỗ được hỗ trợ tiến tới tự thực hiện.

Ba là, tăng cường giám sát và phản biện xã hội vào những vấn đề dân quan tâm nhất: thủ tục có thuận lợi không, cán bộ có trách nhiệm không, có phiền hà không, phản ánh có được giải quyết đến nơi đến chốn không...

Cải cách hành chính là để người dân đi lại ít hơn, chờ đợi ít hơn, được phục vụ tốt hơn và tin tưởng hơn. Đó là giá trị bền vững của những mô hình "gần dân, sát dân" đang lan tỏa ở thành phố Đồng Nai.