Đồng Nai đưa thủ tục hành chính về gần dân, sát dân

Thủ tục hành chính "tìm" về khu dân cư

Tại phường Đồng Phú, từ tháng 5.2026 đến nay, sáng chủ nhật hằng tuần tổ dịch vụ công lưu động thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường lại về nhà văn hóa các khu dân cư hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại Nhà văn hóa khu phố Tân Long tuần giữa tháng 10 vừa qua, ông Trương Văn Nghĩa đến nộp hồ sơ đăng ký cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay em gái là bà Trương Thị Tình - người bị liệt gần 10 năm nay. Nhờ cán bộ hướng dẫn, thủ tục nhanh chóng hoàn tất mà không gặp vướng mắc.

"Trước đây ra phường làm thủ tục phải bấm số thứ tự, ngồi chờ. Giờ cán bộ về tận nhà văn hóa hỗ trợ, hướng dẫn nên hồ sơ tiếp nhận nhanh hơn, bà con cũng không phải đi lại nhiều lần hay chờ đợi", ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Vũ Văn Hoán (bên phải) đến làm thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng đến nộp hồ sơ đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Vũ Văn Hoán (khu phố Tân Long) nhớ lại: "Trước kia, người dân có khi phải nghỉ một ngày để đi nộp hồ sơ, vừa tốn kém vừa mất thời gian chờ đợi, đôi khi còn không hoàn thành. Giờ làm thủ tục ngay ở khu phố, bà con rất vui vì vừa gần nhà, vừa được hỗ trợ tận tình".

Ông Trịnh Công Cường (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai, chi nhánh Đồng Phú) cho biết với người ở xa trung tâm, đi lại khó khăn thì mô hình này đang hỗ trợ người dân rất nhiều.

"Bà con được hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ gần nơi mình sinh sống. Nếu thiếu, bà con chỉ cần chạy về nhà lấy giấy tờ bổ sung và chỉ cần tiếp nhận một lần là đủ hồ sơ", ông Cường cho hay.

Việc nộp hồ sơ ngay ở nhà văn hóa khu dân cư giúp người dân không phải đi xa, mà thủ tục cũng được hướng dẫn, tiếp nhận nhanh chóng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, cho biết sau khoảng 5 tháng triển khai, các tổ dịch vụ công lưu động đã hỗ trợ hơn 1.000 lượt người dân nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử, eTax Mobile và sử dụng các tiện ích dịch vụ công. Ngoài ra, phường còn đến tận nhà giải quyết khoảng 15 hồ sơ cho người yếu thế, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Lan tỏa tinh thần "gần dân, sát dân"

Không chỉ ở Đồng Phú, tại phường Bình Phước hoạt động của các tổ hành chính công lưu động cũng hoạt động gần 1 năm qua. Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Phước, cho hay trong 9 tháng đầu năm 2026, mô hình về khu phố vào cuối tuần và hỗ trợ người yếu thế đã hỗ trợ hơn 1.500 lượt người nộp hồ sơ trực tuyến, trong đó có 65 người được hỗ trợ ngay tại nhà.

"Kết quả cho thấy mô hình có tính nhân văn, tính khả thi, vừa hỗ trợ đúng đối tượng, vừa không ảnh hưởng tiến độ giải quyết hồ sơ chung, đồng thời củng cố niềm tin của người dân với chính quyền địa phương", ông Sơn nói.

Ngay từ tuần đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 5.7.2025), xã Bù Đăng là địa phương đầu tiên ở thành phố Đồng Nai đưa hoạt động của tổ phục vụ hành chính công lưu động về nhà văn hóa các thôn để phục vụ người dân.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Bù Đăng hỗ trợ người dân cập nhật trên phần mềm VNeID ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoạt động được duy trì trong thời gian dài, trong đó nhiều lần có sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, lực lượng quân sự, công an cùng tham gia.

Người dân không chỉ được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt các tiện ích dịch vụ công, VNeID... mà còn gặp trực tiếp lãnh đạo xã nêu ý kiến, kiến nghị và được trả lời, giải đáp tại chỗ.

Theo ông Lê Đức Tú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bù Đăng, hầu hết các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số rất ngại đến cơ quan hành chính công ở xã thực hiện các thủ tục hành chính. Khi chính quyền về tận thôn để hỗ trợ, bà con rất vui mừng.

Lãnh đạo xã Bù Đăng trao đổi, giải quyết vướng mắc liên quan thủ tục hành chính cho người dân tại nhà văn hóa thôn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân mong sớm có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nơi mình sinh sống và canh tác, xã Bù Đăng đã quyết định đưa cán bộ trực tiếp về tận nhà để làm sổ đỏ cho người dân từ tháng 7.2026 tới nay.